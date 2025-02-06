"Укрпошта" вдвічі знизила тарифи на відправлення до США: деталі

"Укрпошта" з 1 лютого 2025 року запровадила спеціальні тарифи для відправлень до США вагою від 10 до 30 кг зі знижкою до 50%. У межах сервісу прискореної доставки EMS економія на відправленні вагою 20 кг складе майже $100, а на 30 кг — $145.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

EMS — найбільший формат у поштовому бізнесі

Зазначається, що EMS - найбільший формат для пересилання у міжнародному бізнесі. Тож відтепер клієнти компанії можуть надсилати ще більше товарів за меншою ціною.

В "Укрпошті" запевняють, що найбільше від зниження тарифів виграють українські експортери, які реалізують ходові товари зі складів у США.

Дешевша доставка дозволяє швидше поповнювати склади та нарощувати продажі. Українські підприємці, які продають свій товар на Etsy, тепер зможуть за ті самі гроші відправити на склад у США більше продукції, швидше обробляти замовлення та масштабувати свій бізнес.

Переваги EMS від Укрпошти:

Відправлення вантажів максимально можливих розмірів (найбільша сторона - до 1,5 м);

Безкоштовне повернення відправлень в Україну, якщо отримувач відмовився або не забрав посилку вчасно;

Адресна доставка з двома спробами вручення;

Базова компенсація вже включенв в ціну (від 4 000 грн);

Оплата лише за фізичну вагу без урахування об’ємної.

“США — ключовий ринок для українських експортерів, і ми це добре розуміємо. Торік ми скоротили терміни доставки в Америку до 10 днів, а тепер пропонуємо ще й суперконкурентні ціни, — зазначає генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Зауважимо, на початку року Укрпошта уклала угоду з королівською поштою Великої Британії Royal Mail, завдяки чому підприємці можуть відправляти товари до одного з ключових ринків для українського експорту зі знижкою 15%.

У лютому компанія продовжила розширювати можливості для доставки, зокрема впровадила знижки до 15% на нові вагові категорії в послузі “Дрібний пакет Prime”.

Також нещодавно "Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з відомим китайським маркетплейсом Temu. В рамках цього планують відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та намагатимуться доставляти більшість посилок за 1–2 дні з моменту перетину українського кордону.