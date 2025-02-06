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"Укрпошта" вдвічі знизила тарифи на відправлення до США: деталі
"Укрпошта" з 1 лютого 2025 року запровадила спеціальні тарифи для відправлень до США вагою від 10 до 30 кг зі знижкою до 50%. У межах сервісу прискореної доставки EMS економія на відправленні вагою 20 кг складе майже $100, а на 30 кг — $145.
Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".
EMS — найбільший формат у поштовому бізнесі
Зазначається, що EMS - найбільший формат для пересилання у міжнародному бізнесі. Тож відтепер клієнти компанії можуть надсилати ще більше товарів за меншою ціною.
В "Укрпошті" запевняють, що найбільше від зниження тарифів виграють українські експортери, які реалізують ходові товари зі складів у США.
Дешевша доставка дозволяє швидше поповнювати склади та нарощувати продажі. Українські підприємці, які продають свій товар на Etsy, тепер зможуть за ті самі гроші відправити на склад у США більше продукції, швидше обробляти замовлення та масштабувати свій бізнес.
Переваги EMS від Укрпошти:
- Відправлення вантажів максимально можливих розмірів (найбільша сторона - до 1,5 м);
- Безкоштовне повернення відправлень в Україну, якщо отримувач відмовився або не забрав посилку вчасно;
- Адресна доставка з двома спробами вручення;
- Базова компенсація вже включенв в ціну (від 4 000 грн);
- Оплата лише за фізичну вагу без урахування об’ємної.
“США — ключовий ринок для українських експортерів, і ми це добре розуміємо. Торік ми скоротили терміни доставки в Америку до 10 днів, а тепер пропонуємо ще й суперконкурентні ціни, — зазначає генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Зауважимо, на початку року Укрпошта уклала угоду з королівською поштою Великої Британії Royal Mail, завдяки чому підприємці можуть відправляти товари до одного з ключових ринків для українського експорту зі знижкою 15%.
У лютому компанія продовжила розширювати можливості для доставки, зокрема впровадила знижки до 15% на нові вагові категорії в послузі “Дрібний пакет Prime”.
Також нещодавно "Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з відомим китайським маркетплейсом Temu. В рамках цього планують відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та намагатимуться доставляти більшість посилок за 1–2 дні з моменту перетину українського кордону.