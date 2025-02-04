"Укрпошта" перейшла на 100% автоматизацію з відкриттям логістичного центру в Запоріжжі (ФОТО)

"Укрпошта" повністю завершила автоматизацію своїх сортувальних потужностей. Відтепер усі 100% посилок в країні оброблятимуться на роботизованих лініях, що дозволить опрацьовувати до 2 млн відправлень на добу.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"2025 рік — рік завершення наймасштабніших реформ "Укрпошти", і автоматизація сортування — одна з ключових. Ми відкрили новий сучасний логістичний центр у Запоріжжі, тим самим завершивши автоматизацію наших сортувальних потужностей. Відтепер посилки по всій країні доходитимуть швидше, а ризик втрати чи помилки стане мінімальним", - зауважив Смілянський.

За його словами, інвестиції в модернізацію склали мільярд гривень власних коштів. Усі сортувальні центри "Укрпошти" оснащені новітнім обладнанням та програмним забезпеченням українського виробництва компанії UIS.

Зазначається, що нові сортувальні лінії дозволять збільшити швидкість і точність сортування у вісім разів, відтак отримання посилок між великими містами та обласними центрами України стане можливим уже наступного дня після відправлення.

Наразі завдяки модернізації "Укрпошта" може обробляти до двох мільйонів відправлень на добу, а швидкість обробки сягає п’яти посилок за секунду.

Смілянський додав, що разом із запуском автоматизованих ліній "Укрпошта" запровадила нову логістичну модель. Оптимізація маршрутів між терміналами, логістичними центрами та депо дозволяє скоротити час доставки: спочатку між обласними центрами та великими містами — уже наступного дня, а згодом — у всі куточки України.

На сьогоднішній день повністю автоматизовані лінії працюють у семи ключових хабах: Київ-Правий, Київ-Лівий, Одеса, Харків, Хмельницький, Львів та Дніпро, а також у 17 логістичних центрах по Україні, де використовуються напівавтоматизовані лінії.

Усі сортувальні центри оснащені потужними промисловими генераторами, що гарантує безперебійну роботу навіть за відсутності електропостачання.

Як повідомив Смілянський, у 2025 році "Укрпошта" планує завершити автоматизацію сортування листів, газет і комплектування замовлень лікарських засобів, а також відкрити ще один центр обробки міжнародних відправлень.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року "Укрпошта" кардинально змінила підхід до тарифікації пересилання внутрішніх посилок. Вартість відправлення буде залежати не від ваги, а від об'єму коробки, в яку запакована посилка.

Також "Укрпошта" у зв’язку з переходом на автоматизоване сортування оновила стандарти пакування для відправлень.