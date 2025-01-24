"Укрпошта" відкрила перше відділення у 2025 році в прифронтовому регіоні: що відомо

"Укрпошта" відкрила своє перше відділення у 2025 році в прифронтовому регіоні – у Краснопіллі на Сумщині, неподалік від Суджі.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Зазначається, що було встановлено сучасне відділення контейнерного типу,

Смілянський подякував усій команді Сумщини та партнерам за оперативність і злагоджену роботу, зазначивши, що встановлення відділення дозволило швидко відновити роботу після знищення попереднього відділення ворогом.

Про контейнерні відділення

Проєкт контейнерних відділень "Укрпошта" почала реалізовувати ще влітку минулого року, оголосивши на Prozorro тендер із закупівлі контейнерів.

Перше таке відділення на 20 кв. м ми було встановлено на Харківщині.

У контейнерному відділенні передбачено можливість встановлення резервного генератора, провідного інтернету, а також термінала Starlink як резервної опції.

Всі послуги, що надаватимуться у контейнерному відділенні, повністю аналогічні тим, що пропонуються в стаціонарному відділенні.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року "Укрпошта" кардинально змінила підхід до тарифікації пересилання внутрішніх посилок. Вартість відправлення буде залежати не від ваги, а від об'єму коробки, в яку запакована посилка

Додамо, "Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з відомим китайським маркетплейсом Temu. В рамках цього планують відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та намагатися доставляти більшість посилок за 1–2 дні з моменту перетину українського кордону.