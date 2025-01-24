- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрпочта" открыла первое отделение в 2025 году в прифронтовом регионе: что известно
"Укрпочта" открыла свое первое отделение в 2025 году в прифронтовом регионе – в Краснополье Сумской области, неподалеку от Суджи.
Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.
Отмечается, что было установлено современное отделение контейнерного типа,
Смелянский поблагодарил всю команду Сумщины и партнеров за оперативность и слаженную работу, отметив, что установка отделения позволила быстро возобновить работу после уничтожения предыдущего отделения врагом.
О контейнерных отделениях
Проект контейнерных отделений "Укрпочта" начала реализовывать летом прошлого года, объявив на Prozorro тендер по закупке контейнеров.
Первое такое отделение на 20 кв. м мы были установлены в Харьковской области.
В контейнерном отделении предусмотрена возможность установки резервного генератора, ведущего интернета, а также терминала Starlink в качестве резервной опции.
Все услуги, предоставляемые в контейнерном отделении, полностью аналогичны предлагаемым в стационарном отделении.
Напомним, с 1 января 2025 года "Укрпочта" кардинально изменила подход к тарификации пересылки внутренних посылок. Стоимость отправки будет зависеть не от веса, а от объема коробки, в которую упакована посылка
Добавим, " Укрпочта " объявила о начале стратегического партнерства с известным китайским маркетплейсом Temu. В рамках этого планируется открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок и пытаться доставлять большинство посылок за 1–2 дня с момента пересечения украинской границы.