"Укрпошта" повністю переходить на автоматизоване сортування посилок: що зміниться для клієнтів

За два тижні "Укрпошта" повністю перейде на автоматизоване сортування посилок. У зв’язку з цим з 1 листопада компанія впроваджує сучасні стандарти пакування.

Про це повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Безкоштовні пакети на посилки та знижки на коробки

"З переходом на автоматизоване сортування, маємо попрощатись не лише з сортувальниками у синеньких халатиках, а й з відправками у сміттєвих мішках та запакованими "не знати, як"", - наголосив Смілянський.

За його словами, з 1 листопада "Укрпошта" впроваджує сучасні стандарти пакування. Щоб впровадження сучасних стандартів пакування було лагідним, клієнтам дадуть не лише безкоштовні пакети на посилки до 2 кг та шалені знижки на коробки (можна буде придбати за 5 гривень), а й перехідний період до 11 листопада.

"Чому стандарти важливі? Бо це повага до інших клієнтів. Сьогодні, поки працював, двічі зупиняли сортування, щоб почистити сортер від плівки в механізмах та насіння серед роликів. А все це затримка тисяч посилок і купа хейту на фейсбуці. Тому між хейтом на фейсбуці за неприймання посилок у сміттєвих мішках чи погано запакованих і хейтом за несвоєчасну доставку, зрозуміло, що ми тепер обираємо", – додав Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року, а автоматизоване сортування посилок має зменшити терміни доставки.

"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Перше вже відкрилося у Харкові.