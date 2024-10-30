"Укрпочта" полностью переходит на автоматизированную сортировку посылок: что изменится для клиентов

Через две недели "Укрпочта" полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок. В этой связи с 1 ноября компания внедряет современные стандарты упаковки.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Бесплатные пакеты на посылки и скидки на коробки

"С переходом на автоматизированную сортировку должны попрощаться не только с сортировщиками в синеньких халатиках, но и с отправками в мусорных мешках и упакованными "не знать, как"", — подчеркнул Смелянский.

По его словам, с 1 ноября "Укрпочта" внедряет современные стандарты упаковки. Чтобы внедрение современных стандартов упаковки было кротким, клиентам дадут не только бесплатные пакеты на посылки до 2 кг и скидки на коробки (можно будет приобрести за 5 гривен), но и переходный период до 11 ноября.

"Почему стандарты важны? Потому что это уважение другим клиентам. Сегодня, пока работал, дважды останавливали сортировку, чтобы почистить сортер от пленки в механизмах и семена среди роликов. А все это задержка тысяч посылок и куча хейта на фейсбуке. Поэтому между хейтом на фейсбуке за неприятие посылок в мусорных мешках или плохо упакованных и хейтом за несвоевременную доставку, понятно, что мы выбираем", – добавил Смелянский.

Напомним, "Укрпочта" приняла решение о сохранении тарифов на доставку как минимум до конца 2024 года, а автоматизированная сортировка посылок должна уменьшить сроки доставки.

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должна вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Первое уже открылось в Харькове.