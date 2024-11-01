"Укрпошта" попередила про нові вимоги до пакування відправлень: деталі

“Укрпошта” у зв’язку з переходом на автоматизоване сортування з 1 листопада оновлює стандарти пакування для відправлень. Для зручності клієнтів компанія зробила перехідний період до 11 листопада.

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що впровадженню автоматизованих сортувальних ліній дозволить доставляти відправлення між містами України вже на наступний день.

В компанії підкреслюють, що інноваційна система значно покращує швидкість та якість обслуговування, але потребує відповідного пакування посилок. Тому "Укрпошта" впроваджує два нових поняття - ручне та автоматизоване сортування й, відповідно, оновлює стандарти пакування для відправлень, які будуть оброблятися автоматично.

Вимоги до пакування

Повідомляється, що всі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень. Укрпошта надає пакети для дрібних відправлень безкоштовно.

Клієнти також можуть використовувати власні коробки, якщо вони відповідають вимогам щодо надійності та збереження цілісності відправлень. "Укрпошта" не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм'ятини, розриви чи плями.

Що буде, якщо посилка без коробки?

В "Укрпошті" зауважують, що якщо відправлення не має належної упаковки, її можна придбати безпосередньо у відділенні. У перехідний період ціни на пакувальні матеріали буде знижено.

Відправлення некоробкового формату, з гострими або виступаючими частинами, без рівної основи, із нестандартними розмірами є непридатними для обробки автоматизованими сортувальними лініями. Вони оброблятимуться вручну. Вартість таких відправлень - вища і розраховується за тарифом для негабаритних відправлень.

Нагадаємо, "Укрпошта" ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року.