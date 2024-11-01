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"Укрпочта" предупредила о новых требованиях к упаковке отправлений: детали

"Укрпочта" предупредила о новых требованиях к упаковке отправлений: детали
Фото: пресс-служба "Укрпочты"

"Укрпочта" в связи с переходом на автоматизированную сортировку с 1 ноября обновляет стандарты упаковки для отправок. Для удобства клиентов компания сделала переходный период до 11 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Отмечается, что внедрению автоматизированных сортировочных линий позволит доставлять отправку между городами Украины уже на следующий день.

В компании подчеркивают, что инновационная система значительно улучшает скорость и качество обслуживания, но требует соответствующей упаковки посылок. Поэтому "Укрпочта" внедряет два новых понятия — ручную и автоматизированную сортировку и, соответственно, обновляет стандарты упаковки для отправок, которые будут обрабатываться автоматически.

Требования к упаковке

Сообщается, что все обрабатываемые посылки на автоматизированных линиях должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений. Укрпочта предоставляет пакеты для мелких отправлений бесплатно .

Клиенты также могут использовать собственные коробки, если они отвечают требованиям надежности и сохранения целостности отправлений. "Укрпочта" не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна.

Что будет, если посылка без коробки?

В "Укрпочте" отмечают, что если отправка не имеет надлежащей упаковки, ее можно купить непосредственно в отделении. В переходный период цены на упаковочные материалы будут снижены.

Отправка некоробочного формата, с острыми или выступающими частями, без ровного основания, с нестандартными размерами непригодна для обработки автоматизированными сортировочными линиями. Они будут обрабатываться вручную. Стоимость таких отправлений – выше и рассчитывается по тарифу для негабаритных отправлений.

Напомним, "Укрпочта" приняла решение о сохранении тарифов на доставку как минимум до конца 2024 года.

Автор:
Светлана Манько