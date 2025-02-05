"Укрпошта" оголосила про знижки на відправлення в 74 країни світу: яка вартість доставки

"Укрпошта" оголосила знижки та приємні зміни для послуги "Дрібний пакет Prime" для відправлень у 74 країни світу, щоб підтримати українських експортерів.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" прагне, щоб українські експортери продавали більш як 100 000 товарів за хвилину на міжнародних платформах.

Для тих, кому ця цифра здається фантастичною, Смілянський навів цікаві факти: уже сьогодні на американських та інших міжнародних майданчиках представлено понад 1,7 мільйона найменувань українських товарів на $1 мільярд, і понад 60% цих відправлень здійснюється "Укрпоштою".

Тому з 5 лютого "Укрпошта" запроваджує знижки та приємні зміни для послуги "Дрібний пакет Prime" у 74 країни світу.

Нові тарифи та умови

1. Нові, більш гнучкі вагові категорії для міжнародних відправлень:

0–100 г;

500–750 г;

750 г – 1 кг.

Чому це важливо?

Наразі близько 25% товарів, які українці продають на Etsy й Amazon, — це товари вагою до 100 грамів: декор, різноманітні ювелірні прикраси тощо.

2. Щоб відправляти було ще вигідніше, "Укрпошта" знижує тарифи на легкі посилки до 15%!

Як пояснив Смілянський, наприклад, доставка дрібного відправлення до 100 г у США тепер коштує близько 270 грн, а до країн Європи — від 250 грн.

Терміни доставки: від 4 днів до Великої Британії, 7–10 днів до адреси або одного з 15 000 відділень у США.

Нещодавно "Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з відомим китайським маркетплейсом Temu. В рамках цього планують відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та намагатимуться доставляти більшість посилок за 1–2 дні з моменту перетину українського кордону.