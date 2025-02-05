"Укрпочта" объявила о скидках на отправку в 74 страны мира: какая стоимость доставки

" Укрпочта " объявила скидки и приятные изменения для услуги "Мелкий пакет Prime" для отправок в 74 страны мира, чтобы поддержать украинских экспортеров.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

По его словам, "Укрпочта" стремится к тому, чтобы украинские экспортеры продавали более 100 000 товаров в минуту на международных платформах.

Для тех, кому эта цифра кажется фантастической, Смелянский привел интересные факты: уже сегодня на американских и других международных площадках представлено более 1,7 миллионов наименований украинских товаров на $1 миллиард, и более 60% этих отправлений осуществляется "Укрпочтой".

Поэтому с 5 февраля "Укрпочта" вводит скидки и приятные изменения для услуги "Мелкий пакет Prime" в 74 странах мира.

Новые тарифы и условия

1. Новые, более гибкие весовые категории для международных отправлений:

0–100 г;

500-750 г;

750 г – 1 кг.

Почему это важно?

Сейчас около 25% товаров, которые украинцы продают на Etsy и Amazon — это товары весом до 100 граммов: декор, разнообразные ювелирные украшения и тому подобное.

2. Чтобы отправлять было выгоднее, "Укрпочта" снижает тарифы на легкие посылки до 15%!

Как пояснил Смелянский, например, доставка мелкой отправки до 100 г в США теперь стоит около 270 грн, а в страны Европы — от 250 грн.

Сроки доставки: от 4 дней до Великобритании, 7–10 дней в адрес или одного из 15 000 отделений в США.

Недавно "Укрпочта" объявила о начале стратегического партнерства с известным китайским маркетплейсом Temu. В рамках этого планируется открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок и попытаться доставлять большинство посылок за 1–2 дня с момента пересечения украинской границы.