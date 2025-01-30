"Укрпошта" домовилася про знижку на посилки до Великої Британії

"Укрпошта" та пошта Великої Ьританії (Royal Mail) домовилися про зниження тарифу на 15% на пересилання відправлень вагою до 1 кг в рамках послуги "Дрібний пакет PRIME".

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.



Він наголосив, що для українських підприємців, які працюють на міжнародних платформах, таких як Amazon, eBay, Etsy, категорія відправлень пакетів PRIME до 1 кг є найпопулярнішою. Понад 60% клієнтів "Укрпошти", які експортують за кордон, вже користуються цією послугою.

За словами Смілянського, "Укрпошта" доставляє понад 37 мільйонів міжнародних посилок, забезпечуючи доставку більше половини відправлень із закордону.

Відтепер українські експортери зможуть оптимізувати витрати на логістику та зекономити 15% на доставці до Сполученого Королівства, що є особливо важливим для малого та середнього бізнесу.

"Укрпошта продовжує системно підтримувати український експорт і робити його ще доступнішим для підприємців. Понад 60 000 українців вже продають свої товари на міжнародних інтернет-майданчиках, і саме тому для нас було надзвичайно важливо продовжити наше партнерство з Royal Mail", - наголосив Смілянський.

За його словами, Велика Британія – друга за популярністю країна для українських експортерів, які обирають онлайн-платформи для своїх продажів.

"Ми забезпечуємо швидку доставку – від 4 днів – та вигідні тарифи, які тепер стали ще привабливішими завдяки знижці, яку ми пропонуємо. І це лише початок. Укрпошта продовжує працювати над подальшими удосконаленнями, щоб розширювати можливості для експорту наших найкращих у світі виробників", — наголосив гендиректор "Укрпошти".

Раніше, у березні 2024 року, "Укрпошта" оголосила про початок співпраці з DHL Global Match (UK), що має операційні потужності в Лондоні і доступ до аеропортів Сполученого Королівства, які є одними з найпотужніших в Європі. Це дозволило значно скоротити терміни доставки відправлень з України до інших країн.

Нещодавно "Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з відомим китайським маркетплейсом Temu. В рамках цього планують відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та намагатимуться доставляти більшість посилок за 1–2 дні з моменту перетину українського кордону.