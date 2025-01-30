"Укрпочта" договорилась о скидке на посылки в Британию

" Укрпочта " и почта Британии (Royal Mail) договорились о снижении тарифа на 15% на пересылку отправлений весом до 1 кг в рамках услуги "Мелкий пакет PRIME".

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.



Он отметил, что для украинских предпринимателей, работающих на международных платформах, таких как Amazon, eBay, Etsy, категория отправок пакетов PRIME до 1 кг является самой популярной. Более 60% клиентов "Укрпочты", экспортирующих за границу, уже пользуются этой услугой.

По словам Смилянского, "Укрпочта" доставляет более 37 миллионов международных посылок, обеспечивая доставку более половины отправлений из-за границы.

Отныне украинские экспортеры смогут оптимизировать затраты на логистику и сэкономить 15% на доставке в Британію , что особенно важно для малого и среднего бизнеса.

" Укрпочта продолжает системно поддерживать украинский экспорт и делать его еще более доступным для предпринимателей. Более 60 000 украинцев уже продают свои товары на международных интернет-площадках, и именно поэтому для нас было чрезвычайно важно продлить наше партнерство с Royal Mail", — подчеркнул Смелянский.

По его словам, Британия – вторая по популярности страна для украинских экспортеров, выбирающих онлайн-платформы для своих продаж.

"Мы обеспечиваем быструю доставку – от 4 дней – и выгодные тарифы, которые теперь стали еще более привлекательными благодаря предлагаемой скидке. И это только начало. Укрпочта продолжает работать над дальнейшими усовершенствованиями, чтобы расширять возможности для экспорта наших лучших в мире производителей" , — подчеркнул гендиректор "Укрпочты".

Ранее, в марте 2024 года, "Укрпочта" объявила о начале сотрудничества с DHL Global Match (UK), имеющим операционные мощности в Лондоне и доступе к аэропортам Британии, которые являются одними из самых мощных в Европе. Это позволило значительно сократить сроки доставки отправлений из Украины в другие страны.

Недавно " Укрпочта " объявила о начале стратегического партнерства с известным китайским маркетплейсом Temu. В рамках этого планируется открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок и попытаться доставлять большинство посылок за 1–2 дня с момента пересечения украинской границы.