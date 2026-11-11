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Экспорт украинской пшеницы сократится до 11,5 млн. тонн: обновленный прогноз для аграрного рынка

пшеница
Цены на пшеницу в Украине остаются достаточно высокими / Freepik

Аналитики USDA в ноябрьском отчете улучшили прогноз урожая пшеницы в Украине до 26,5 млн тонн, но в то же время снизили ожидания экспорта. На мировом рынке котировки зерновой несколько подросли вслед за кукурузой, однако всеобщее увеличение глобальных запасов продолжит давить на цены.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Зерновой биржи".

Прогноз для Украины и конкурентов

Оценку урожая пшеницы в Украине повысили на 0,5 млн тонн – до 26,5 млн тонн (против 24,1 млн тонн в прошлом сезоне).

В то же время прогноз экспорта сократили на 1 млн тонн – до 11,5 млн тонн. Из-за меньших объемов поставок за границу ожидаемые конечные запасы в стране возрастут на 1,2 млн тонн – до 7,3 млн тонн, что усилит давление на внутренние закупочные цены.

В то же время перспективы экспорта улучшили для Австралии (+1 млн тонн, до 24,5 млн тонн) и Аргентины (+0,5 млн тонн, до 16,5 млн тонн).

Мировой баланс и динамика цен

В целом глобальный баланс пшеницы в 2026/27 МГ претерпел существенный пересмотр в сторону увеличения предложения:

  • Мировое производство вырастет на 5,1 млн тонн – до 827,5 млн тонн (в том числе благодаря большему урожаю в Австралии, Аргентине, Казахстане и Украине).
  • Мировое потребление повышено на 1,65 млн тонн – до 829,55 млн тонн.
  • Конечные запасы в мире увеличатся сразу на 4,8 млн тонн – до 280,8 млн тонн, что превысило ожидания трейдеров.

Несмотря на фундаментальное давление избыточного предложения, декабрьские фьючерсы на пшеницу вчера показали умеренный рост вслед за подорожанием кукурузы: в Чикаго цена выросла на 0,8 % (до 217,8 $/т), в Канзас-Сити – на 0,3 % (до 233$/т) 1,6 % (до 230,5 €/т или 258,5 $/т).

Эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы мировое предложение пшеницы будет активно расти из-за уборки урожая в Аргентине и Австралии. Дополнительное давление на цены возможно в случае активизации экспорта из черноморских портов, если будут достигнуты договоренности о частичном перемирии на море.

Напомним, мировые цены на продовольствие продолжат расти в 2027 году после существенного удорожания в 2026-м. Наибольшее давление среди основных зерновых ожидается на рынке пшеницы из-за перебоев с поставками из Черноморского региона, неблагоприятной погоды и высоких производственных затрат.

Автор:
Татьяна Бессараб

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