Експорт української пшениці скоротиться до 11,5 млн тонн: оновлений прогноз для аграрного ринку

Аналітики USDA у листопадовому звіті покращили прогноз врожаю пшениці в Україні до 26,5 млн тонн, але водночас знизили очікування щодо її експорту. На світовому ринку котирування зернової дещо підросли слідом за кукурудзою, проте загальне збільшення глобальних запасів продовжить тиснути на ціни.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Зерновї біржі".

Прогноз для України та конкурентів

Оцінку врожаю пшениці в Україні підвищили на 0,5 млн тонн — до 26,5 млн тонн (проти 24,1 млн тонн минулого сезону).

Водночас прогноз експорту скоротили на 1 млн тонн — до 11,5 млн тонн. Через менші обсяги поставок за кордон очікувані кінцеві запаси в країні зростуть на 1,2 млн тонн — до 7,3 млн тонн, що посилить тиск на внутрішні закупівельні ціни.

Натомість перспективи експорту покращили для Австралії (+1 млн тонн, до 24,5 млн тонн) та Аргентини (+0,5 млн тонн, до 16,5 млн тонн).

Світовий баланс та динаміка цін

Загалом глобальний баланс пшениці у 2026/27 МР зазнав суттєвого перегляду в бік збільшення пропозиції:

Світове виробництво зросте на 5, 1 млн тонн — до 827, 5 млн тонн (зокрема завдяки більшому врожаю в Австралії, Аргентині, Казахстані та Україні).

Світове споживання підвищено на 1, 65 млн тонн — до 829, 55 млн тонн.

Кінцеві запаси у світі збільшаться одразу на 4, 8 млн тонн — до 280, 8 млн тонн, що перевищило очікування трейдерів.

Попри фундаментальний тиск надлишкової пропозиції, грудневі ф’ючерси на пшеницю вчора показали помірне зростання слідом за подорожчанням кукурудзи: у Чикаго ціна зросла на 0,8% (до 217,8 $/т), у Канзас-Сіті — на 0,3% (до 233 $/т), а на європейській біржі Euronext у Парижі — на 1,6% (до 230,5 €/т або 258,5 $/т).

Експерти зазначають, що найближчими місяцями світова пропозиція пшениці активно зростатиме через збирання врожаю в Аргентині та Австралії. Додатковий тиск на ціни можливий у разі активізації експорту з чорноморських портів, якщо буде досягнуто домовленостей про часткове перемир'я на морі.

Нагадаємо, світові ціни на продовольство продовжать зростати у 2027 році після суттєвого подорожчання у 2026-му. Найбільший тиск серед основних зернових очікується на ринку пшениці через перебої з поставками з Чорноморського регіону, несприятливу погоду та високі виробничі витрати.