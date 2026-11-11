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Украинские дроны атаковали крупнейший балтийский порт России: загорелся пожар

Усть-Луга, порт
Украинские дроны атаковали крупнейший балтийский порт России / Wikipedia

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ, целью удара стала портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких дронов на территории вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Усть-Луга является крупнейшим российским портом на Балтийском море и вторым по объемам в РФ после Новороссийска. Он расположен ориентировочно в 120 километрах от Санкт-Петербурга. На территории комплекса действуют терминалы для перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа, угля, удобрений и контейнеров.

По данным Reuters, в 2025 году экспорт нефти через этот порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а объем перевалки нефтепродуктов составил 32,8 млн тонн. Это уже вторая атака на порт за последние месяцы — предварительный удар был нанесен 1 сентября.

Сбои в авиации и удары в других регионах РФ

Из-за налета дронов петербургский аэропорт "Пулково" временно приостановил прием и отправку самолетов. Два пассажирских борта, летевших из Стамбула и Хургады, экстренно приземлились в Хельсинки, а еще один рейс перенаправили в Калининград.

Кроме того, этой же ночью взрывы раздавались и в других областях России:

  • в городе Ярцево Смоленской области обломки дрона повредили жилую многоэтажку — погибли два человека, еще десять эвакуировали из горящего дома;
  • беспилотники сбивали над жилыми кварталами Твери (пострадавших нет);
  • в республике Адыгея после падения обломков вспыхнула крыша многоэтажки в ауле Новая Адыгея вблизи Краснодара.

Всего за ночь в разных регионах РФ заявили о перехвате 37 беспилотников, тогда как в Ленинградскую область, по словам местных властей, направлялось до 150 БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что морские порты в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове фактически прекратили свою деятельность из-за последствий ударов украинских беспилотников. Отрасль оказалась под угрозой полной потери и банкротства, если федеральные власти РФ срочно не окажут финансовой поддержки.

Автор:
Максим Кольц

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