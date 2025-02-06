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"Укрпочта" вдвое снизила тарифы на отправку в США: детали

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Фото: Freepik

"Укрпочта" с 1 февраля 2025 года ввела специальные тарифы для отправок в США весом от 10 до 30 кг со скидкой до 50%. В рамках сервиса ускоренной доставки EMS экономия на отправке весом 20 кг составит около $100, а на 30 кг — $145.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

EMS – самый большой формат в почтовом бизнесе

Отмечается, что EMS – самый большой формат для пересылки в международном бизнесе. Теперь клиенты компании могут присылать еще больше товаров по меньшей цене.

В "Укрпочте" уверяют, что больше всего от снижения тарифов выиграют украинские экспортеры, реализующие ходовые товары со складов в США.

Более дешевая доставка позволяет быстрее пополнять склады и наращивать продажи. Украинские предприниматели, продающие свой товар на Etsy, теперь смогут за те же деньги отправить на склад в США больше продукции, быстрее обрабатывать заказы и масштабировать свой бизнес.

Преимущества EMS от Укрпочты:

  • Отправка грузов максимально возможных размеров (наибольшая сторона – до 1,5 м);
  • Бесплатный возврат отправлений в Украину, если получатель отказался или не забрал посылку вовремя;
  • Адресная доставка с двумя попытками вручения;
  • Базовая компенсация уже включена в цену (от 4 000 грн);
  • Оплата только за физический вес без учета объемной.

“США – ключевой рынок для украинских экспортеров, и мы это хорошо понимаем. В прошлом году мы сократили сроки доставки в Америку до 10 дней, а теперь предлагаем еще суперконкурентные цены, — отмечает генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Отметим, что в начале года Укрпочта заключила соглашение с королевской почтой Великобритании Royal Mail, благодаря чему предприниматели могут отправлять товары на один из ключевых рынков для украинского экспорта со скидкой 15%.

В феврале компания продолжила расширять возможности для доставки, в частности, внедрила скидки до 15% на новые весовые категории в услуге “Мелкий пакет Prime”.

Также недавно "Укрпочта" объявила о начале стратегического партнерства с известным китайским маркетплейсом Temu. В рамках этого планируется открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок и попытаться доставлять большинство посылок за 1–2 дня с момента пересечения украинской границы.

Автор:
Светлана Манько