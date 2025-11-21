МВФ оценил реформирование украинской таможни и рекомендовал предоставить статус правоохранительного органа

В Вене прошла миссия Департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ), посвященная поддержке Министерства финансов и Государственной таможенной службы Украины. Фонд оценил реформирование украинской таможни и рекомендовал предоставить ей статус правоохранительного органа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Главной целью встречи было обсуждение реализации Среднесрочного Плана мер по реформированию таможенных органов. Особое внимание было уделено внедрению ротации должностных лиц, совершенствованию кадровой политики и системы внутреннего аудита.

МВФ отметил значительный прогресс Украины, подчеркнув, что уже выполнено 40% из 152 мер, предусмотренных Планом реформирования до 2030 года. Среди ключевых достижений эксперты отметили:

разработка Концепции управления изменениями и проекта Коммуникационной стратегии, который признан прочным фундаментом для объяснения необходимости реформ внутренней и внешней аудитории;

утверждение Стратегии управления персоналом, включающей ротацию должностных лиц, компетентный подход и переход на трехлетние контракты;

создание условий для функционирования внутреннего аудита и контроля Гостаможслужбы.

В то же время, миссия МВФ предоставила ряд рекомендаций по поддержанию надлежащей динамики реформ:

изменить ключевой показатель эффективности по времени таможенного оформления в соответствии с передовой международной практикой;

разработать политику ротации в соответствии с международно признанными стандартами, включающими цели борьбы с коррупцией и классификацию таможенных должностей по уровню риска;

доработать стратегические документы и обеспечить подготовку тактических коммуникационных планов с учетом советов МВФ.

Представители МВФ подчеркнули, что Украина остается преданной реализации Нацстратегии доходов. Следующими критически важными шагами является принятие нового Таможенного кодекса и внедрение ИТ-решений в соответствии со стандартами Европейского Союза.

В августе Еврокомиссия отметила прогресс Украины в модернизации таможенной сферы и рекомендовала предоставить таможне статус правоохранительного органа . По оценке Еврокомиссии, "несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну россии против Украины, несмотря на серьезные проблемы с кадровым обеспечением и бюджетные ограничения, достигнутый Украиной прогресс в реализации таможенной реформы за последние два года очень впечатляющий".

Ранее, 30 июня на форуме "Forbes Money" министр финансов Украины Сергей Марченко объяснил причины задержки реформирования Государственной таможенной службы .