Еврокомиссия передала Украине первый скрининговый отчет по переговорам о вступлении в ЕС

Европейская комиссия направила Европейскому совету первый скрининговый отчет по кластеру "Основы" в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Документ направлен 16 января, после чего начнется его обсуждение государствами-членами ЕС.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" в Европейской комиссии.

Кластер "Основы" включает ключевые правовые и институциональные аспекты, которые должны соответствовать стандартам ЕС. Он открывается первым в рамках переговорного процесса и закрывается последним. Подготовка к этому этапу предполагает двустороннюю проверку законодательства и политик страны-кандидата.

Процесс переговоров включает 35 разделов, распределенных на шесть кластеров. Представление скринингового отчета является начальным шагом, определяющим, насколько Украина отвечает критериям членства.

После утверждения государствами-членами контрольных показателей следующим шагом станет открытие переговоров по этому кластеру на Межправительственной конференции.

Перспективы переговоров

Украина находится в процессе проверки, которая продлится до осени 2025 года. При выполнении всех требований Еврокомиссия ожидает, что переговоры по кластеру "Основы" могут официально начаться уже в 2025 году.

Европейская комиссар по расширению Марта Кос заявила, что в 2025 году возможно открытие не только первого, но и тридцать первого кластеров, связанного с внешней политикой. Она подчеркнула, что Украине важно обеспечить устойчивость реформ, которые она активно внедряет.

Европейская комиссия подчеркнула, что расширение остается одним из ключевых направлений его деятельности. Решение о начале переговоров с Украиной в июне 2024 года свидетельствует о признании ее прогресса в проведении реформ и стремлении интегрироваться в Европейский Союз даже в условиях войны.

Ожидается, что дальнейшие решения по открытию кластеров будут зависеть от выполнения Украиной обязательств и принятия соответствующих решений Европейским советом, требующим единодушного одобрения всех государств-членов.

Напомним, 25 июня Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в блок, которые получили статус кандидатов в ЕС 23 июня 2023 года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки после российского вторжения в Украину: сама Украина – 28 февраля, а Молдова и Грузия – 3 марта.