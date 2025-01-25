Єврокомісія передала Україні перший скринінговий звіт щодо переговорів про вступ до ЄС

Європейська комісія направила Європейській раді перший скринінговий звіт щодо кластера "Основи" у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Документ надіслано 16 січня, після чого розпочнеться його обговорення державами-членами ЄС.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" надали в Європейській комісії.

Кластер "Основи" охоплює ключові правові та інституційні аспекти, які мають відповідати стандартам ЄС. Він відкривається першим у рамках переговорного процесу та закривається останнім. Підготовка до цього етапу передбачає двосторонню перевірку законодавства та політик країни-кандидата.

Процес переговорів включає 35 розділів, розподілених на шість кластерів. Подання скринінгового звіту є початковим кроком, що визначає, наскільки Україна відповідає критеріям членства.

Після затвердження державами-членами контрольних показників наступним кроком стане відкриття переговорів за цим кластером на Міжурядовій конференції.

Перспективи переговорів

Україна наразі перебуває у процесі перевірки, що триватиме до осені 2025 року. За умови виконання всіх вимог Єврокомісія очікує, що переговори за кластером "Основи" можуть офіційно розпочатися вже у 2025 році.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що у 2025 році можливе відкриття не лише першого, але й тридцять першого кластерів, пов’язаного із зовнішньою політикою. Вона наголосила, що Україні важливо забезпечити стійкість реформ, які вона активно впроваджує.

Європейська комісія підкреслила, що розширення залишається одним із ключових напрямів її діяльності. Рішення про початок переговорів з Україною у червні 2024 року є свідченням визнання її прогресу у проведенні реформ та прагнення інтегруватися до Європейського Союзу навіть в умовах війни.

Очікується, що подальші рішення щодо відкриття кластерів залежатимуть від виконання Україною зобов’язань та ухвалення відповідних рішень Європейською радою, які потребують одностайного схвалення усіх держав-членів.

Нагадаємо, 25 червня Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ до блоку, які набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня 2023 року. При цьому Грузії в наданні такого статусу тоді було відмовлено. Усі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна – 28 лютого, а Молдова та Грузія – 3 березня.