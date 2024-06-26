Необхідний для вступу в ЄС: Кабмін затвердив план з енергетики та клімату до 2030 року

Кабінет міністрів України схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) до 2030 року. Цей план є однією з умов переговорного процесу та вступу України до Європейського Союзу.

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Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Соболєв зазначив, що план є стратегічним документом, спрямованим на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для забезпечення сталого розвитку України.

"Ми йшли до ухвалення цього плану від минулої конференції з питань відновлення України у Лондоні в 2023 році, і сьогодні НПЕК затверджений. Під час великої війни й менше, ніж за рік, ми змогли розробити та ухвалити цей важливий документ. Для порівняння, іншим країнам потрібно 1,5-2 роки для розробки власних аналогічних планів," – написав він.

За словами Соболєва, розробка НПЕК була результатом спільної роботи понад 1500 представників різних секторів та зацікавлених сторін. Координацію розробки здійснювало Міністерство економіки України, залучаючи ключові міністерства і відомства, незалежних експертів, аналітичний центр DiXi Group та Інститут економіки та прогнозування НАН України, за підтримки Посольства Великої Британії та Net Zero World Initiative.

DiXi Group підкреслила, що Україна розробила НПЕК відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2018/1999 та з урахуванням найкращих практик країн-членів ЄС. Цей план є однією з умов переговорного процесу та вступу України до Європейського Союзу.

Основні цілі НПЕК включають скорочення викидів парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року, досягнення 27% частки відновлюваних джерел енергії у загальному енергоспоживанні та диверсифікацію джерел і шляхів постачання енергоресурсів – не більше 30% від одного постачальника.

Директор досліджень DiXi Group Роман Ніцович зазначив, що особливістю українського НПЕК є включення цілей та заходів, спрямованих на захист і підвищення стійкості об’єктів критичної інфраструктури, що є особливо важливим в умовах повномасштабної війни.

Імплементацію НПЕК координуватиме новостворений Офіс зеленого переходу при Міністерстві економіки України, що забезпечуватиме моніторинг виконання цілей документу.

Зволікання з “зеленою” модернізацією може стати перепоною до членства в ЄС

Зволікання з імплементацією європейських “зелених” директив може сповільнити шлях України до повноцінного членства у Європейському союзі.

На початку лютого 2023 року Європейська комісія оприлюднила аналітичний звіт щодо відповідності України умовам членства в ЄС і за цим звітом оцінка України була низькою. Середня відмітка країни за всіма показниками склала лише 2,16 по п’ятибальній шкалі. А у сфері довкілля та зміни клімату Україна взагалі отримала одиницю.

В ЄС вважають, що відповідність українського екологічного законодавства європейському перебуває на “базовому рівні”, а сама країна знаходиться “на початку шляху” у цієї сфери. Це дещо шокувало українську спільноту.

Додамо, що за оцінками аналітичного центру DiXi Group, загальний обсяг CAPEX в українській енергетиці на реалізацію вимог Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок може сягнути €4,130 млрд. В разі впровадження передбачених Директивою 2010/75/ЄС найкращих доступних технологій та методів керування (НДТМ) в гірничо-металургійному комплексі, за оцінками українського інформаційно-аналітичного центру GMK Center, до повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, додаткові інвестиції мали скласти $6,6 млрд. Інші аналітичні центри наводять ще більш песимістичні оцінки – від €7,7 млрд до 8,3 млрд.

Джерело фото: ua.depositphotos.com