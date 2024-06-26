Необходимый для вступления в ЕС: Кабмин утвердил план по энергетике и климату до 2030 года

Кабинет министров Украины одобрил Национальный план по энергетике и климату (НТЭК) до 2030 года. Этот план является одним из условий переговорного процесса и вступления Украины в Европейский Союз.

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Об этом сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Соболев отметил, что план является стратегическим документом, направленным на согласование экологической, энергетической и экономической политики для обеспечения устойчивого развития Украины.

"Мы шли к принятию этого плана от прошедшей конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне в 2023 году, и сегодня НТЭК утвержден. Во время великой войны и меньше, чем через год, мы смогли разработать и принять этот важный документ. Для сравнения, другим странам нужно 1,5-2 года для разработки собственных аналогичных планов, - написал он.

По словам Соболева, разработка НТЭК была результатом совместной работы более 1500 представителей разных секторов и заинтересованных сторон. Координацию разработки осуществляло Министерство экономики Украины, привлекая ключевые министерства и ведомства, независимых экспертов, аналитический центр DiXi Group и Институт экономики и прогнозирования НАН Украины при поддержке Посольства Великобритании и Net Zero World Initiative.

DiXi Group подчеркнула, что Украина разработала НТЭК в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 2018/1999 и с учетом лучших практик стран-членов ЕС. Этот план является одним из условий переговорного процесса и вступления Украины в Европейский Союз.

Основные цели НТЭК включают сокращение выбросов парниковых газов на 65% по сравнению с уровнем 1990 года, достижение 27% доли возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении и диверсификацию источников и путей поставок энергоресурсов – не более 30% от одного поставщика.

Директор исследований DiXi Group Роман Ницович отметил, что особенностью украинского НТЭК является включение целей и мер, направленных на защиту и повышение устойчивости объектов критической инфраструктуры, что особенно важно в условиях полномасштабной войны.

Имплементацию НТЭК будет координировать вновь Офис зеленого перехода при Министерстве экономики Украины, что будет обеспечивать мониторинг выполнения целей документа.

Промедление с "зеленой" модернизацией может стать препятствием к членству в ЕС

Промедление с имплементацией европейских "зеленых" директив может замедлить путь Украины к полноценному членству в Европейском союзе.

В начале февраля 2023 года Европейская комиссия обнародовала аналитический отчет о соответствии Украины условиям членства в ЕС и по этому отчету оценка Украины была низкой. Средняя отметка страны по всем показателям составила всего 2,16 по пятибалльной шкале. А в сфере внешней среды и изменения климата Украина вообще получила единицу.

В ЕС считают, что соответствие украинского экологического законодательства европейскому находится на базовом уровне, а сама страна находится в начале пути в этой сфере. Это несколько потрясло украинское сообщество.

Добавим, что по оценкам аналитического центра DiXi Group, общий объем CAPEX в украинской энергетике на реализацию требований Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок может достичь €4,130 млрд. В случае внедрения предусмотренных Директивой 2010/75/ЕС (НДТМ) в горно-металлургическом комплексе, по оценкам украинского информационно-аналитического центра GMK Center, в полномасштабное военное вторжение России в Украину, дополнительные инвестиции должны были составить $6,6 млрд. Другие аналитические центры приводят еще более пессимистические оценки – от €7,7 млрд до 8,3 млрд.

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