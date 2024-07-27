У Верховній Раді готують законопроєкт для спрощення розгляду євроінтеграційних законів

У Верховній Раді України розпочали напрацювання законопроєкту, що передбачає розгляд законодавчих ініціатив, необхідних для вступу у Європейський Союз, за скороченою процедурою.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає "Укрінформ".

"Сьогодні в парламенті готується законопроєкт, щоб усі ці (євроінтеграційні - ред.) законодавчі ініціативи, які вносяться у парламент, проходили за скороченою процедурою, так званою "фаст трек", - поінформував він.

За словами Стефанчука, метою даного законопроєкту є значне пришвидшення ухвалення великої кількості законодавчих ініціатив, що необхідні для вступу України до ЄС.

"Нам потрібно зрозуміти, що кожне таке рішення наближає Україну до Європейського Союзу та відповідає національним інтересам держави, що є дуже важливим", - наголосив голова ВР.

Також Стефанчук заявив, що під час вступу і виконання своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами держава має також відстоювати свої національні інтереси, зокрема у сфері аграрного сектору.

Нагадаємо, 25 червня 2024 року Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною про вступ до блоку.

Три кроки до членства в ЄС після завершення переговорів про вступ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про три кроки до повноправного членства в ЄС після завершення переговорів про вступ.

За його словами, першими кроками будуть, зокрема, висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу і рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС.

Останнім кроком буде ратифікація Угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

"25 червня буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", - підкреслив очільник МЗС.

Він також додав, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

Переговори проводяться за 35 різними розділами (так званими "главами"), які охоплюють різні сфери, зокрема економіка, права людини, екологія, юстиція тощо. У кожному розділі ЄС і Україна обговорюють, як українські закони, політики і стандарти можуть бути приведені у відповідність до стандартів ЄС.

Після того як кожний розділ обговорений і Україна виконає необхідні вимоги, розділ вважається "закритим".