Рада прийняла закон про відповідальність за не доброчесне лобіювання

21 березня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №10373, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і вводить відповідальність за порушення у сфері лобіювання.

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Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За" законопроєкт проголосували 290 народних депутатів. Железняк також написав, що даний закон важливий для євроінтеграції.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект спрямований на удосконалення правового поля у сфері лобіювання і передбачає введення чітких правил для взаємодії посадовців з лобістами та встановлення відповідальності за порушення у цій діяльності.

В Україні давно назріла нагальна потреба законодавчого врегулювання лобістської діяльності і це питання неодноразово порушувалось у низці нормативно-правових актів, зокрема Антикорупційній стратегії на 2021-2025 роки, Плані заходів щодо запобігання впливу олігархів, а також в угоді про асоціацію з ЄС.

Саме запровадження прозорих механізмів лобіювання є одним із важливих критеріїв для просування євроінтеграційного курсу України та зміцнення інституційної спроможності як демократичної правової держави.

Як пише "Судово-юридична газета", після перегляду документ доповнив Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новими статтями 188-46-1 та 188-46-2, які передбачатимуть встановлення адміністративної відповідальності за незаконне здійснення лобіювання та за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Крім того, у законопроекті стаття 24 КУпАП доповнюється новим видом адміністративного стягнення у вигляді заборони здійснення лобіювання.

Додамо, що стаття 188-46 стосується невиконання вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції щодо запобігання і протидії корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або інформації не у повному обсязі.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про доброчесне лобіювання №10337. Він набуде чинності через 2 місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.

У НАЗК зазначили, що після підписання закону президентом України агентство розпочне роботу зі створення Реєстру прозорості – інформаційно-комунікаційної системи, де буде збиратися, обліковуватися та оброблятися інформація про суб’єктів лобіювання та їхня звітність.