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Економіка
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Україна зменшила виділення коштів на лобіювання своїх інтересів у США на 93%

Україна зменшила виділення коштів на лобіювання своїх інтересів у США на 93%
РФ витрачає на лобізм в десять разів більше. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

У 2023 році Україна витратила на лобіювання своїх інтересів у Сполучених Штатах до 367 тисяч доларів, а протягом першого року після початку повномасштабного вторгнення, ця сума становила майже 5 мільйонів доларів, що на 93% більше.

Про це повідомляє Опендатамедіа.

У період з 2015 року, середні щорічні витрати України на лобіювання у США складали близько 270 тисяч доларів, за винятком 2020 року, коли через пандемію COVID-19 витрати на лобіювання не проводилися.

У 2022 році основними донорами, які фінансували зміцнення позицій України у Сполучених Штатах були уряд, інвестувавши понад 3 мільйони доларів, а також Міністерство фінансів України, яке виділило майже 2 мільйони доларів на ці цілі.

Фото 2 — Україна зменшила виділення коштів на лобіювання своїх інтересів у США на 93%

"Торік лобіювало свої інтереси в Америці й Представництвом президента України в Автономній Республіці Крим — трохи більше 50 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в США наразі працює 504 активні лобістські компанії, а загалом у Штатах зареєстровано 6 772 таких компаній.

Згідно з повідомленням, перед початком війни Росія інвестувала в лобіювання своїх інтересів у США приблизно 38 мільйонів доларів щороку, але в 2022 році ці витрати зменшилися більше ніж удесятеро, хоча і залишалися значно вищими за українські витрати.

В тому ж році Україна вклала в лобіювання в десять разів менше коштів порівняно з Росією.

Фото 3 — Україна зменшила виділення коштів на лобіювання своїх інтересів у США на 93%

Зазначається, що Польща щороку витрачає на лобіювання у США приблизно 1,1 мільйон доларів. Рекордні витрати були зафіксовані в 2018 році, коли на ці цілі було спрямовано понад 2,5 мільйони доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко