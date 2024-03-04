Украина снизила выделение средств на лоббирование своих интересов в США на 93%

В 2023 году Украина потратила на лоббирование своих интересов в Соединенных Штатах до 367 тысяч долларов, а в течение первого года после начала полномасштабного вторжения эта сумма составила почти 5 миллионов долларов, что на 93% больше.

Об этом сообщает Опендатамедиа.

В период с 2015 года средние ежегодные расходы Украины на лоббирование в США составляли около 270 тысяч долларов, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 расходы на лоббирование не производились.

В 2022 году основными донорами, финансировавшими укрепление позиций Украины в Соединенных Штатах, было правительство, инвестировав более 3 миллионов долларов, а также Министерство финансов Украины, которое выделило почти 2 миллиона долларов на эти цели.

"В прошлом году лоббировало свои интересы в Америке и Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым - чуть больше 50 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Известно, что в США сейчас работает 504 активных лоббистских компаний, а в Штатах зарегистрировано 6 772 таких компаний.

Согласно сообщению, перед началом войны Россия инвестировала в лоббирование своих интересов в США примерно 38 миллионов долларов ежегодно, но в 2022 году эти расходы уменьшились более чем в десять раз, хотя и оставались значительно выше украинских расходов.

В том же году Украина вложила в лоббирование в десять раз меньше средств по сравнению с Россией.

Отмечается, что Польша ежегодно тратит на лоббирование в США около 1,1 миллиона долларов. Рекордные расходы были зафиксированы в 2018 году, когда на эти цели было направлено более 2,5 миллионов долларов.

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