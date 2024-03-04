ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина снизила выделение средств на лоббирование своих интересов в США на 93%

Украина снизила выделение средств на лоббирование своих интересов в США на 93%
РФ тратит на лоббизм в десять раз больше. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

В 2023 году Украина потратила на лоббирование своих интересов в Соединенных Штатах до 367 тысяч долларов, а в течение первого года после начала полномасштабного вторжения эта сумма составила почти 5 миллионов долларов, что на 93% больше.

Об этом сообщает Опендатамедиа.

В период с 2015 года средние ежегодные расходы Украины на лоббирование в США составляли около 270 тысяч долларов, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 расходы на лоббирование не производились.

В 2022 году основными донорами, финансировавшими укрепление позиций Украины в Соединенных Штатах, было правительство, инвестировав более 3 миллионов долларов, а также Министерство финансов Украины, которое выделило почти 2 миллиона долларов на эти цели.

Фото 2 — Украина снизила выделение средств на лоббирование своих интересов в США на 93%

"В прошлом году лоббировало свои интересы в Америке и Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым - чуть больше 50 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Известно, что в США сейчас работает 504 активных лоббистских компаний, а в Штатах зарегистрировано 6 772 таких компаний.

Согласно сообщению, перед началом войны Россия инвестировала в лоббирование своих интересов в США примерно 38 миллионов долларов ежегодно, но в 2022 году эти расходы уменьшились более чем в десять раз, хотя и оставались значительно выше украинских расходов.

В том же году Украина вложила в лоббирование в десять раз меньше средств по сравнению с Россией.

Фото 3 — Украина снизила выделение средств на лоббирование своих интересов в США на 93%

Отмечается, что Польша ежегодно тратит на лоббирование в США около 1,1 миллиона долларов. Рекордные расходы были зафиксированы в 2018 году, когда на эти цели было направлено более 2,5 миллионов долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко