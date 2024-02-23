Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про лобіювання: коли запрацює

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про доброчесне лобіювання №10337. Він набуде чинності через 2 місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримало 236 депутатів. Його ухвалення є однією з вимог вступу України до Європейського союзу.

У НАЗК зазначили, що після підписання закону президентом України агентство розпочне роботу зі створення Реєстру прозорості – інформаційно-комунікаційної системи, де буде збиратися, обліковуватися та оброблятися інформація про суб’єктів лобіювання та їхня звітність.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону був розроблений з метою:

забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів;

нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб’єктами лобіювання;

встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання та посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування; механізмів контролю за лобістською діяльністю.

Крім того, документ визначає:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов’язки суб’єктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання.

Законом також передбачено:

створення Реєстру прозорості, моніторинг якого здійснюватиме НАЗК;

порядок реєстрації у цьому реєстрі;

доступ до Реєстру;

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру;

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

"Закон про лобіювання відкриває ринок лобістських послуг в Україні – прозорий та відкритий спосіб впливу на державну політику із забезпеченням комерційного інтересу лобістів. Наприклад, якщо певна юридична особа чи група осіб прагнутиме ухвалення нового закону, скажімо, в галузі аграрної чи екологічної політики, громадяни будуть бачити, яким чином ця група лобіює ухвалення такого закону і зможуть оцінити, як зміниться їхнє життя та хто відповідальний за цю ініціативу та її втілення", - додали в НАЗК.

Нагадаємо, законопроєкт про доброчесне лобіювання був зареєстрований у Верховній Раді 13 грудня 2023 року, а 8 січня 2024 року Комітет ВР з питань правової політики порекомендував парламенту ухвалити його за основу.

За словами очільника НАЗК Олександра Новікова, в разі ухвалення законопроекту бізнес та бізнес-асоціації зможуть укладати контракти з лобістами для просування своїх інтересів. Самі лобісти зможуть брати участь у підготовці та написанні проєктів законів. При цьому має зʼявитися реєстр лобістів.

Нагадаємо, у 2022 році Європейська комісія надала Україні статус кандидата у члени ЄС, але процедура вступу буде завершена тільки після виконання Україною цілої низки вимог.