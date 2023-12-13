Важливий для вступу в ЄС: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про доброчесне лобіювання

Сьогодні, 13 грудня, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про доброчесне лобіювання. Він є однією із вимог України на шляху до членства в Європейському союзі.

Про це стало відомо з офіційного сайту Верховної Ради.

Законопроєкт ініціював прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, ця ініціатива є однією з євроінтеграційних вимог.

За словами представника КМУ в Верховній Раді Тараса Мельничука, законопроект направлений на реалізацію рекомендацій Європейської Комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

"Законопроект №10337 має на меті забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб’єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання та посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування; механізмів контролю за лобістською діяльністю ", - зазначив Мельничук.

Шляхом ухвалення законопроєкту в уряді пропонують визначити:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов'язки суб'єктів лобіювання;

методи впливу;

створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;

порядок реєстрації в цьому Реєстрі та виключення з нього;

доступ до Реєстру (відкритий і безоплатний);

звітність суб'єкта лобіювання, внесеного до Реєстру;

механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Як повідомлялося раніше, за словами очільника НАЗК Олександра Новікова, в разі ухвалення законопроекту, бізнес та бізнес-асоціації зможуть укладати контракти з лобістами для просування своїх інтересів. Самі лобісти зможуть брати участь у підготовці та написанні проєктів законів. При цьому має зʼявитися реєстр лобістів.

Нагадаємо, у 2022 році Європейська комісія надала Україні статус кандидата у члени ЄС, але процедура вступу буде завершена тільки після виконання Україною цілої низки вимог.

У грудні 2023 року Верховна Рада значно просунулася в цьому питанні, підтримавши законопроєкти про збільшення штату НАБУ і зміни до закону про нацменшини.