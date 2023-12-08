- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Верховна Рада підтримала важливий для ЄС законопроєкт про збільшення штату НАБУ
Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за важливий законопроєкт, який необхідний для вступу в Євросоюз. Він полягає у збільшенні чисельності Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб. Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.
За їх словами, за ухвалення законопроєкту #10203-1 проголосували 322 депутати.
Документ передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакансій. Чисельність НАБУ буде збільшуватись протягом 3 років, по 100 посад щороку. Таким чином, гранична чисельність центрального та територіального управлінь НАБУ зросте на 300 осіб – з 700 до 1000.
Збільшиться також і кількість начальницького складу – з 500 до 750 осіб.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нагадаємо, особами начальницького складу є:
- працівники підрозділів швидкого реагування;
- працівники підрозділів захисту учасників кримінального судочинства;
- працівники підрозділів забезпечення безпеки працівників;
- працівники оперативно-технічних підрозділів;
- працівники підрозділів детективів НАБУ.
Національне бюро вже відреагувало на ухвалення законопроєкту і оголосило про початок підготовки до розширення штату.
"Дякуємо народним депутатам, уряду, міжнародним партнерам та колегам з громадського сектору за підтримку. Сподіваємося на якнайшвидше підписання Президентом", - написали НАБУ в офіційному телеграм-каналі.
В чому важливість даного законопроєкту
У 2022 році Європейська комісія надала Україні статус кандидата у члени ЄС, але процедура вступу буде завершена тільки після виконання Україною цілої низки вимог.
Одна із них полягає в посиленні боротьби з корупцією, яка заключається в призначенні нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та нового директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ). На сьогоднішній день в. о. голови НАБУ призначають в Кабміні, а для його призначення необхідний конкурс. Саме його у найвищих владних колах і гальмували.