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Верховная Рада поддержала важный для ЕС законопроект об увеличении штата НАБУ
Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за важный законопроект, необходимый для вступления в Евросоюз. Он заключается в увеличении численности Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек. Об этом сообщили народные депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.
По их словам, за принятие законопроекта #10203-1 проголосовали 322 депутата.
Документ предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакансий. Численность НАБУ будет увеличиваться на протяжении 3 лет, по 100 должностей каждый год. Таким образом, предельная численность центрального и территориального управления НАБУ вырастет на 300 человек – с 700 до 1000.
Увеличится также и количество начальствующего состава – с 500 до 750 человек.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, к лицам начальствующего состава относятся:
- работники подразделений быстрого реагирования;
- работники подразделений защиты участников уголовного судопроизводства;
- работники подразделений обеспечения безопасности работников;
- работники оперативно-технических подразделений;
- работники подразделений детективов НАБУ.
Национальное бюро уже отреагировало на принятие законопроекта и объявило о начале подготовки к расширению штата.
"Спасибо народным депутатам, правительству, международным партнерам и коллегам из общественного сектора за поддержку. Надеемся на скорейшее подписание Президентом", - написали НАБУ в официальном телеграмм-канале.
В чем важность данного законопроекта
В 2022 году Европейская комиссия предоставила Украине статус кандидата в члены ЕС, но процедура вступления будет завершена только после выполнения Украиной целого ряда требований.
Одним из них является усиление борьбы с коррупцией, которая заключается в назначении нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и нового директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). На сегодняшний день и. о. главы НАБУ назначают в Кабмине, а для его назначения необходим конкурс. Именно его в высших властных кругах и тормозили.