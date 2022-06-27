Новые судьи КСУ, борьба с коррупцией и защита нацменьшинств. Что требует от Киева Еврокомиссия для членства в ЕС

Главным событием на прошлой неделе стало предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Соответствующее решение Европейская комиссия приняла 23 июня. Большинство граждан отнеслись к этому факту как к большому достижению. Впрочем, не все так просто. Процедура вступления будет доведена до конца только после выполнения Украиной целого ряда требований.

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Это своеобразное "домашнее задание" от Еврокомиссии, которое заключается в проведении в Украине необходимых реформ. Их можно разбить на два основных блока: юридический и экономический. Хотя оба в основном сводятся к борьбе с коррупцией и приближению украинского законодательства к европейскому.

На самом деле последнее заявление Еврокомиссии, предоставленное Киеву, лишь выделяет некоторые особо важные пункты из Соглашения об ассоциации с ЕС, которое датировано еще 27 июня 2014 года. Через восемь лет с момента подписания этого соглашения в Еврокомиссии просто провели тщательную переоценку выполнения Украиной ее требований.

Семь важных вопросов

Какие задачи поставил перед Украиной Брюссель для полноценного вступления в Евросоюз до 2029 года? Всего их семь (приведено с некоторыми сокращениями):

принять и ввести законодательство о порядке избрания судей Конституционного Суда (КСУ), включая процесс их предварительного отбора на основе оценки добродетели и профессиональных навыков в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершить проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов для установления высшей квалификации Комиссии судей Украины;

усилить борьбу с коррупцией, в первую очередь назначив нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и нового директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

обеспечить соответствие украинского законодательства о борьбе с отмыванием денег со стандартами FATF (Международная группа по противодействию отмыванию денег), а также принять всеобъемлющий стратегический план реформ всего правоохранительного сектора;

имплементировать антиолигархический закон, это должно быть сделано юридически обоснованным способом, учитывая будущее заключение Венецианской комиссии;

преодолеть влияние корыстных интересов отдельных лиц на медиапространство путем принятия закона о СМИ, прописав для этого полномочия независимого медиа-регулятора;

завершить реформу законодательной базы, касающейся национальных меньшинств, согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Мы решили подробно остановиться на двух из этих пунктов, которые за последнее время получили больше общественной огласки. Речь о назначении судей КСУ и глав антикоррупционных органов.

Что не так с Конституционным Судом

Не зря первым пунктом среди требований ЕС идет отбор судей в КСУ, поскольку в Украине, как говорят юристы, с этой процедурой полный беспорядок. Как объясняет в комментарии Delo.ua эксперт по конституционному праву Александр Марусяк, еще в 2016 году в Украине была проведена конституционная реформа.

Однако уже в следующем году Совет принял закон "О Конституционном Суде", который предусматривал, что каждый субъект назначения (Президент, Верховная Рада и съезд судей) проводит отдельный конкурс по собственному усмотрению. На практике требования конкурса игнорировались или выполнялись наполовину.

"Например, в регламенте Верховной Рады была предусмотрена обязательная предварительная политическая поддержка кандидатов в судьи КСУ депутатскими фракциями, что нивелировало всю логику конкурсного отбора. Не были также разработаны унифицированные правила отбора и проверки уровня компетентности или добродетели кандидатов", – говорит эксперт.

Таким образом, добавляет Марусяк, на сегодняшний день 9 из имеющихся 15 судей КСУ были назначены и получили полномочия после реформы 2016 года. Но это произошло без соблюдения положений Конституции относительно конкурсного отбора. Кроме того, в КСУ все еще существует три вакантных должности, которые не заполняются.

Две из этих вакансий идут по квоте съезда судей, а одна – Верховной Раде. Для наведения порядка необходимы немедленные изменения в законодательстве. В декабре 2020 года – после соответствующего обращения Киева – Венецианская комиссия сделала по этому поводу заявление. Представители комиссии призвали предусмотреть новую процедуру отбора кандидатов в должности судей КСУ. В частности, с участием специального органа, в состав которого войдут как представители гражданского общества, так и международные эксперты по правам человека.

"Второй призыв раздавался в адрес субъектов назначения судей, чтобы они воздержались от заполнения имеющихся вакансий в КСУ до того, как в законодательство Украины будут имплементированы обновленные правила отбора кандидатов на должности судей", – отмечает Марусяк.

Антикоррупционные органы без голов

Второй по важности, как считают опрошенные нами юристы, является требование Еврокомиссии назначить руководителей антикоррупционных органов: САП (без руководителя уже два года), НАБУ и Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По словам главы "Антикоррупционного штаба" Сергея Миткалика, в настоящее время в Украине именно эти три из шести антикоррупционных структур не имеют руководителей. "В Еврокомиссии выдвинули вполне справедливое требование, поскольку эти три антикоррупционных формирования возглавляют исполняющие обязанности, что дает высшим властным органам возможность вмешиваться в ход антикоррупционных расследований и дел. Поэтому же Офису президента", – подчеркивает антикоррупционер.

И. о. – это не то же, что и голова. Поскольку исполняющим обязанности легче манипулировать, на него легче давить и требовать результатов в своих интересах, или просто снять его с должности, заменив "своей" кандидатурой. Среди активистов не раз звучали обоснованные предположения, что назначение руководителя САП тормозит замглавы ОП Олег Татаров, отвечающий за правоохранительный блок. У него, мол, есть свои интересы, потому что САП и НАБУ завели дело по поводу вероятной причастности Татарова к хищению средств Нацгвардии.

К слову, даже нынешний и. о. главы САП Максим Грищук находится на фронте, переложив свои обязанности на руководителя управления процессуального руководства Андрея Довганя. Тот же, как отмечают эксперты, не является самостоятельной фигурой, он имеет все свои действия согласовывать с Офисом генпрокурора.

На сегодняшний день и. о. главы НАБУ и АРМА назначают в Кабмине, а и. о. главы САП – в Офисе генпрокурора. Для назначения полноценных руководителей необходим конкурс. И именно его в высших властных кругах тормозят.

Как добавляют эксперты, "выбить" такие полномочия на назначение постоянно пытается президент, чтобы получить дополнительные рычаги влияния на эти антикоррупционные институты. В свое время это даже стало причиной волокиты в КСУ. Но Конституционный суд оставил эти полномочия за правительством во избежание излишней концентрации власти в одних руках.