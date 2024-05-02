Киево-Могилянскую академию оштрафовали из-за недопуска инспекторов на стройплощадку: университет заявляет о давлении со стороны властей

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" не пустил инспекторов Государственной инспекции архитектуры и градостроительства на площадку, где проходит реставрация келий Братского монастыря, за что получил штраф в размере 181,68 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что для проведения внеплановой проверки инспекторы Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ) не были допущены к объекту архитектурно-строительного контроля.

"Речь идет о 200-летних братских кельях Братского монастыря, расположенных на территории Национального университета "Киево-Могилянская академия" НаУКМА в Киеве", - уточняют в Минвосстановлении.

Сообщается, что согласно сведениям единой государственной электронной системы в сфере строительства на объекте идет реставрация с приспособлением под учебные и служебные помещения.

"В то же время проверить это невозможно из-за повторного недопуска инспекторов, действующих на основании предписания об устранении нарушения законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм и правил", - отмечают в Минвосстановлении.

Там добавляют, что в связи с повторным недопущением должностных лиц ДИАМа на объект строительства принято решение о вынесении постановления о наложении штрафа за правонарушения в сфере градостроительной деятельности в размере 181 680 грн.

Университет будет подавать в суд

Как сообщает "Экономическая правда", в Киево-Могилянской академии считают штраф безосновательным и будут обжаловать его в судебном порядке.

В учебном заведении объясняют недопуск представителей ДИАМ к территории реставрации братских кель незаконностью действий инспекции, которые связывают с давлением на них со стороны властей, в частности, председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

"Мы не имеем ничего против проверок и готовы допускать всех, но если это происходит согласно действующему законодательству", - отметили в пресс-службе НаУКМА.