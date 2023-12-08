Для вступления в ЕС: Верховная рада внесла изменения в закон о нацменьшинствах

Верховная Рада поддержала в целом важный законопроект, необходимый для вступления в Евросоюз, №10288-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за указанный законопроект проголосовали 317 народных избранников.

Как отметил Железняк, принятие этого документа было одним из требований Европейской Комиссии по дальнейшей евроинтеграции Украины.

Этот законопроект предусматривает, что:

заведения высшего образования частной формы собственности имеют право свободного выбора языка обучения, который является официальным языком ЕС (преподавание одной, нескольких или всех дисциплин, выполнение индивидуальных задач и проведение контрольных мероприятий), с обеспечением при этом изучение лицами, обучающимися в таких заведениях, государственного языки как отдельной учебной дисциплины;

в классах (группах) с обучением языкам национальных меньшинств (сообществ), которые являются официальными языками Европейского Союза, гарантируется право на использование языка соответствующего нацменьшинства в образовательном процессе наряду с государственным языком;



лица, принадлежащие к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начали получения общего среднего образования до 1 сентября 2018 языком соответствующего нацменьшинства до завершения получения полного общего среднего образования имеют право продолжать получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступление в силу Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»;

в порядке и условиях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины, допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных языками соответствующих коренных народов, национальных меньшинств (сообществ) Украины и дублированных государственным языком;

требование об обязанности выдавать государственным языком не менее 50% всех выданных в течение соответствующего календарного года названий книжных изданий не распространяется на издательскую продукцию, изданную на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов или нацменьшинств Украины за счет средств государственного и/или местных бюджетов, а также на издательскую продукцию, изданную на языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС;

лица, принадлежащие к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными языками ЕС, и реализуют право на обучение соответствующими языками в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях, могут получать базовое среднее образование и профильное среднее образование на соответствующих языках нацменьшинств, за исключением учебных предметов (интегрированных курсов), связанных с изучением украинского языка, украинской литературы и истории Украины, а также Защиты Украины (для профильного среднего образования), которые изучаются на государственном языке;

ограничения в отношении языков нацменьшинств, которые являются государственным (официальным) языком государства, которое было признано Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, переносятся из заключительных и переходных положений законов Украины в тело документов, в связи с чем без временных рамок ;

для телевещателей, которые кроме вещания на государственном языке вещают исключительно на языках нацменьшинств Украины, которые являются официальными языками Евросоюза, языками нацменьшинств, к которым применяются положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, кроме языков национальных меньшинств (сообществ), являющихся государственным (официальным) языком государства, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, независимо от территориальной категории — программы на государственном языке должны составлять не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей).

Напомним, в 2017 году в Украине вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определил, что языком образовательного процесса в учебных заведениях есть только государственный язык. Венгрия раскритиковала этот документ и заявила о нарушении прав венгров в Закарпатье.

Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах в декабре 2022 года. Этот документ является одним из требований для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Однако Венецианская комиссия рекомендовала просмотреть или уточнить ряд положений закона. В частности, украинским законодателям посоветовали убрать обязательства по переводу информации о публичных мероприятиях на украинском языке или по крайней мере пересмотреть его на основе принципа пропорциональности.

Также комиссия выступила за пересмотр обязательств, связанных с изданием книг на языках нацменьшинств и книжных магазинах, и за обеспечение большей правовой определенности возможности перевода официальных надписей и общей информации на язык меньшинства.

Чтобы выполнить рекомендации "венециалки", в сентябре текущего года Рада поддержала законопроект №9610, который вносит изменения в закон о нацменьшинствах.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский уже подписал изменения в закон " О национальных меньшинствах" (сообщества) Украины". В проекте было указано, в частности, что в населенных пунктах, где большинство населения составляют нацменьшинства, внутренняя и наружная реклама, а также реклама в местных аудиовизуальных медиа может дублироваться на языке сообщества.

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