Специальные книжные магазины и дубляж рекламы. Рада приняла изменения в закон о нацменьшинствах

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №9610, который вносит изменения в закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины". Об этом 21 сентября сообщила нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Она отметила, что документ поддержали 318 парламентариев.

Среди прочего законопроект предусматривает:

выдачу бесплатных учебников школьникам, относящимся к нацменьшинствам;

разрешение использования языков нацменьшинств в рекламе и при оказании помощи;

разработку методологии использования языков нацменьшинств в определенных регионах;

уточнение порядка определения населенных пунктов, в которых большинство жителей – это нацменьшинства.

В тексте документа указано, в частности, что в населенных пунктах, где большинство населения составляют нацменьшинства, внутренняя и наружная реклама, а также реклама в местных аудиовизуальных медиа может дублироваться на языке сообщества. Однако шрифт в тексте дубляжа не должен быть больше, чем в тексте на государственном языке.

Что касается оказания помощи, то изменения предусматривают, что по просьбе лица из числа нацменьшинств может быть использован соответствующий язык для оказания экстренной помощи, ухода в доме-интернате для пожилых людей, помощи и защиты, в случае если такое лицо пострадало от домашнего насилия. При этом язык должен быть понятен сторонам. Сейчас же в законодательстве этот пункт касается только экстренной помощи.

Также предполагается, что в течение шести месяцев со дня вступления в силу законопроекта правительство должно разработать порядок образования и функционирования специализированных книжных магазинов, созданных для реализации прав нацменьшинств, и перечень языков нацменьшинств, которым грозит исчезновение.

Кроме того, Кабинет министров будет определять перечень населенных пунктов, где традиционно проживают лица, принадлежащие к нацменьшинствам, или в которых такие лица составляют значительную часть населения.

Закон о нацменьшинствах: кого касается документ

Верховная Рада приняла действующий закон о нацменьшинствах в декабре 2022 года. Этот документ является одним из требований для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Однако Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть или уточнить ряд положений закона. В частности, украинским законодателям посоветовали убрать обязательство касательно перевода информации о публичных мероприятиях на украинский язык или, по крайней мере, пересмотреть его на основе принципа пропорциональности.

Также комиссия выступила за пересмотр обязательств, связанных с изданием книг на языках нацменьшинств и книжных магазинах, и за обеспечение большей правовой определенности возможности перевода официальных надписей и общей информации на язык меньшинства.

Согласно Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая направленна на защиту таких языков и которую Верховная Рада ратифицировала в 2003 году, положения документа применяются к языкам таких нацменьшинств Украины: белорусскому, болгарскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымскотатарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому, румынскому, словацкому и венгерскому.

В то же время действующий закон о нацменьшинствах содержит "предохранитель" для русского языка. В документе прописано, что во время действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения ограничиваются в ряде прав представители меньшинств, "идентифицирующие свою принадлежность по этническому происхождению с государством, признанным в Украине и/или международными организациями государством-террористом (государством- агрессором), которое совершает акты агрессии против Украины".