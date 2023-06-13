Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть ряд положений закона о нацменьшинствах

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) опубликовала вывод о законе Украины о национальных меньшинствах (сообществах), рекомендовав пересмотреть или уточнить ряд его положений.

Как отмечает пресс-служба вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, совещательный орган Совета Европы советует Украине, в частности, распространить право на организацию мероприятий на языках меньшинств на всех лиц и изъять обязательства по обеспечению перевода на украинский язык информации о публичных мероприятиях или по крайней мере пересмотреть его в свете принципа пропорциональности.

Также Венецианская комиссия рекомендует пересмотреть обязательства, связанные с изданием книг на языках нацменьшинств и книжными магазинами, и обеспечить большую правовую определенность возможности перевода официальных надписей и общей информации на языки меньшинств.

Кроме того, по мнению комиссии, в законе следует предусмотреть критерии для принятия методологии, чтобы обеспечить использование языков меньшинств в контактах с административными органами в соответствии с нормами Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и обязательствами Украины в соответствии с нормами Европейской хартии региональных языков.

В целом отмечается, что Венецианская комиссия приветствовала принятие закона о нацменьшинствах и выразила благодарность украинским властям за сотрудничество во время подготовки соответствующего заключения.

Там "высоко оценили стремление украинских властей учесть международные и европейские стандарты по защите меньшинств, а также - хотя и в ограниченной степени - некоторые критические замечания", высказанные комиссией в предварительных выводах.

В офисе Стефанишиной также отмечают, что одной из рекомендаций Венецианской комиссии была отсрочка постепенного увеличения количества учебных предметов на украинском языке в школах с обучением языкам нацменьшинств до 1 сентября 2024 года, однако эта рекомендация уже учтена: в день заседания комиссии соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Как указывает пресс-служба вице-премьера, Госслужба по этнополитике и свободе совести сейчас работает над разработкой Государственной целевой национально-культурной программы "Единство в разнообразии" на период до 2034 года (ее концепция уже утверждена Кабинетом министров) с учетом предложений представителей нацменьшинств, высказанных в ходе широких консультаций.

Также в процессе разработки находится методология особенностей использования языков нацменьшинств и порядок предоставления финансовой поддержки общественным объединениям нацменьшинств.

Завершение реформы законодательной базы по национальным меньшинствам является одной из семи рекомендаций, полученных Украиной от Европейской комиссии вместе со статусом кандидата в ЕС. Во исполнение этой рекомендации 13 декабря 2022 года Рада и приняла новый закон о нацменьшинствах.