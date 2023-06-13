За год выросло количество тех, кто считает, что права русскоязычных "ущемляют", но большинство так не думают - опрос (ИНФОГРАФИКА)

Абсолютное большинство украинцев считают, что в Украине нет проблем с использованием русского языка и русскоязычные граждане не подвергаются притеснениям и преследованиям. Только 8% считают, что дискриминация все-таки есть.

Об этом свидетельствуют результаты майского опроса КМИС, в котором приняли участие 984 респондента.

За год ситуация по этому вопросу несколько изменилась, однако 84% украинцев продолжают придерживаться взгляда, что в Украине нет проблем с использованием русского языка и русскоязычные граждане не подвергаются притеснениям и преследованиям. В мае 2022 года этот показатель был 93%.

Только 8% считают, что русскоязычные граждане подвергаются систематическим притеснениям и преследованиям. В мае 2022 года показатель был 5%.

Инфографика: КМИС

Какая ситуация по регионам

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения, как и в 2022 году, считают, что притеснений и преследований русскоговорящего населения нет. В частности, так считают 85% жителей восточных областей, а среди жителей южных областей – 81%.

Инфографика: КМИС

Как считают те, кто дома общаются на русском языке

Среди тех, кто дома общается преимущественно или только на русском языке, 81% считают, что никаких притеснений или преследований нет (и только 13% считают, что такие притеснения имеют место).

Инфографика: КМИС

Как отмечается, в выборке было только 32 респондента (с 984), которые продолжают идентифицировать себя по национальности как россияне. Такого количества недостаточно для статистически надежных расчетов. Впрочем, показательно, что среди них только 6 видят притеснения из-за русского языка, а 25, напротив, считают, что никаких проблем из-за русского языка нет.

Выдумки российской пропаганды

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, в Украине не было и нет объективных серьезных языковых проблем, а "притеснения и преследования" являются выдумкой российских пропагандистов с целью раскола украинского общества.

"Сейчас абсолютное большинство украинцев независимо от региона происхождения, языка общения или национальности считают, что проблем с использованием русского языка нет. В то же время заметна тенденция, что сейчас все-таки стало чуть меньше тех, кто в этом уверен. Впрочем, такое снижение вполне ожидаемо, поскольку с мая 2022 года языковой вопрос становился предметом дискуссий (хотя корректнее во многих случаях говорить не об аргументированных дискуссиях, а о спекуляциях на человеческих эмоциях, где часто имел место "перебор")", - отметил он.

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