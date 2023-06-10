Верховная рада одобрила законопроект #9332, который продолжается на год - до 1 сентября 2024 г. - переход на преподавание на украинском языке тех школ, в которых учатся представители национальных меньшинств Украины, и получают образование одним из официальных языков Европейского Союза. Данное решение поддержали 262 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент одобрил законопроект #9332 о продолжении перехода на украинский язык школ (преподаваемых на языке одной из стран с ЕС) на один год, то есть до 1 сентября 2024-го", - написал он.

Согласно изменениям, которые были внесены в закон "Об образовании", люди, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине и говорящие на языках, являющихся официальными языками Европейского Союза, и начали получать общее среднее образование до 1 сентября 2018 года на языке своего национального меньшинства, могут продолжать обучение по текущим правилам до того момента, когда этот закон вступит в силу.

По новому закону, с постепенным увеличением, они будут изучать больше предметов на украинском языке, но не ранее 1 сентября 2024, а не 1 сентября 2023, как было определено ранее.

Особенно остро вопросы преподавания в школах на украинском языке воспринимают венгры. Власти Венгрии уже несколько лет обвиняют Украину в якобы несоблюдении прав нацменьшинств. В частности, речь идет о вопросах образования и языка.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна стремится вернуть венграм в Украине права, которые они имели в 2014 году. То есть, чтобы можно было изучать венгерский язык вплоть до университета, чтобы можно было закончить его на родном языке, чтобы не портить венгерские лекции в закарпатских культурных центрах украинским дубляжем, и тому подобное.

Но закон Украины об образовании, принятый в 2017 году, предусматривает расширение изучения украинского языка в государственных школах, в том числе, где обучение частично осуществляется языками нацменьшинств.

Венгрия настолько взбешена тем, что Украина якобы ограничивает права на образование этнических венгров, что начала блокировать помощь ЕС и Западные санкции против РФ.

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