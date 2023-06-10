В Україні продовжать на рік перехід шкіл нацменшин на українську мову навчання

Верховна рада схвалила законопроєкт #9332, який продовжує на рік - до 1 вересня 2024 р. - перехід на викладання українською мовою тих шкіл, у яких навчаються представники національних меншин України, і які здобувають освіту однією з офіційних мов Європейського Союзу. Дане рішення підтримали 262 народні депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент схвалив законопроєкт #9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл (які викладають на мові однієї з країн з ЄС) на один рік, тобто до 1 вересня 2024-го", - написав він.

Згідно зі змінами, які були внесені до закону "Про освіту", люди, які належать до національних меншин в Україні і говорять мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, і почали здобувати загальну середню освіту до 1 вересня 2018 року мовою своєї національної меншини, можуть продовжувати навчання за поточними правилами до того моменту, коли цей закон набере чинності.

За новим законом, з поступовим збільшенням, вони будуть вивчати більше предметів українською мовою, але не раніше 1 вересня 2024 року, а не 1 вересня 2023 року, як було визначено раніше.

Особливо гостро питання про викладання у школах українською мовою сприймають угорці. Влада Угорщини вже кілька років звинувачує Україну в нібито недотриманні прав нацменшин. Зокрема, йдеться про питання освіти та мови.

В лютому 2023 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна прагне повернути угорцям в Україні права, які вони мали в 2014 році. Тобто щоб можна було вивчати угорську мову аж до університету, щоб можна було закінчити його рідною мовою, щоб не псувати угорські лекції в закарпатських культурних центрах українським дубляжем, тощо.

Але закон України про освіту, прийнятий у 2017 році, передбачає розширення вивчення української мови в державних школах, зокрема в тих, де навчання частково здійснюється мовами нацменшин.

Угорщина настільки розлючена тим, що Україна, ніби то, обмежує права на освіту етнічних угорців, що почала блокувати допомого ЄС та Західні санкції проти РФ.

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