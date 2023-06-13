Венеціанська комісія рекомендує Україні переглянути низку положень закону про нацменшини

Європейської комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) опублікувала висновок щодо закону України про національні меншини (спільноти), рекомендувавши переглянути чи уточнити ряд його положень.

Як зазначає пресслужба віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, дорадчий орган Ради Європи радить Україні, зокрема, поширити право на організацію заходів мовами меншин на всіх осіб та вилучити зобов'язання щодо забезпечення перекладу українською мовою інформації про публічні заходи або принаймні переглянути його у світлі принципу пропорційності.

Також Венеціанська комісія рекомендує переглянути зобов'язання, пов'язані з виданням книг мовами нацменшин та книгарнями, та забезпечити більшу правову визначеність щодо можливості перекладу офіційних написів та загальної інформації мовою меншини.

Крім того, на думку комісії, в законі треба передбачити критерії для прийняття методології, щоб забезпечити використання мов меншин у контактах з адміністративними органами відповідно до норм Рамкової конвенції про захист національних меншин та зобов'язань України відповідно норм Європейської хартії регіональних мов.

Загалом зазначається, що Венеціанська комісія привітала ухвалення закону про нацменшини і висловила вдячність українській владі за співпрацю під час підготовку відповідного висновку.

Там "високо оцінили прагнення української влади врахувати міжнародні та європейські стандарти щодо захисту меншин, а також - хоча і в обмеженій мірі - деякі критичні зауваження", висловлені комісією у попередніх висновках.

В офісі Стефанишиної також зазначають, що однією є рекомендацій Венеціанської комісії було відтермінування поступового збільшення кількості навчальних предметів українською мовою у школах з навчанням мовами нацменшин до 1 вересня 2024 року, але ця рекомендація наразі була врахована: у день засідання комісії відповідний закон прийняла Верховна Рада.

Як вказує пресслужба віцепрем’єрки, Держлужба з етнополітики та свободи совісті наразі працює над розробкою Державної цільової національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті" на період до 2034 року (її концепція вже затверджена Кабінетом міністрів) з урахуванням пропозицій представників нацменшин, висловлених під час широких консультацій.

Також у процесі розробки знаходиться методологія щодо особливостей використання мов нацменшин та порядок надання фінансової підтримки громадським об'єднанням нацменшин.

Завершення реформи законодавчої бази щодо національних меншин є однією з семи рекомендації, отриманих Україною від Європейської комісії разом зі статусом кандидата у ЄС. На виконання цієї рекомендації 13 грудня 2022 року Рада й ухвалила новий закон про нацменшини.