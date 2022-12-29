Зеленський підписав три закони, необхідні для вступу України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8224 “Про національні меншини (спільноти) України”, “Про медіа” №2693-д, а також №7662 "Про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду". Всі три документи — вимога для вступу України в ЄС.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Виходить, разом з Законом про медіа і Законом про КС, то всі законопроекти необхідні для кандидатства у ЄС підписані. Єдине питання тепер, чи буде зарахований закон про відбір КС без врахування останніх позицій Венеційської комісії", — зазначив він.

Закони про медіа та національні меншини були підписані головою держави 29 грудня. Delo.ua розповідало, що передбачається законом "Про медіа" та які зміни вплинуть на роботу ЗМІ.

Закон №7662 щодо внесення змін до закону стосовно удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду (КС) на конкурсних засадах Зеленський підписав ще 20 грудня.

Згідно із документом, до проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду судді буде залучено новий спеціальний орган – Дорадчу групу з шести експертів: представників президента, Верховної Ради, з'їзду суддів, Венеціанської комісії, міжнародних та іноземних організацій, які надають допомогу Україні у сфері верховенства права або протидії корупції.

Нагадаємо, Європейська Рада вирішила надати Україні статусу кандидатів у члени Європейського Союзу. Таке рішення було ухвалено на засіданні найвищого політичного органу ЄС у Брюсселі 23 червня. У Кабміні очікують, що Україна вступить до ЄС у 2029 році.