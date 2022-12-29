Зеленский подписал три закона, необходимых для вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8224 "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", "О медиа" №2693-д, а также №7662 "Об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда". Все три документа – требование для вступления Украины в ЕС.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Получается, вместе с Законом о медиа и Законом о КС, все законопроекты необходимы для кандидатства в ЕС подписаны. Единственный вопрос теперь, будет ли зачислен закон об отборе КС без учета последних позиций Венецианской комиссии", — отметил он.

Законы о медиа и национальных меньшинствах были подписаны главой государства 29 декабря. Delo.ua рассказывало, что предполагается законом "О медиа" и какие изменения повлияют на работу СМИ.

Закон №7662 о внесении изменений в закон об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда (КС) на конкурсной основе Зеленский подписал еще 20 декабря.

Согласно документу, к проведению конкурсного отбора кандидатов на должность судьи будет привлечен новый специальный орган – Совещательная группа из шести экспертов: представителей президента, Верховной Рады, съезда судей, Венецианской комиссии, международных и иностранных организаций, оказывающих помощь Украине в сфере верховенства. права или противодействия коррупции.

Напомним, Европейский Совет решил предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Такое решение было принято на заседании высшего политического органа ЕС в Брюсселе 23 июня. В Кабмине ожидают, что Украина вступит в ЕС в 2029 году.