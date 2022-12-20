Президент подписал закон об усовершенствовании процедуры отбора судей Конституционного суда

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 7662 о внесении изменений в закон об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда (КС) на конкурсной основе. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

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Согласно документу, к проведению конкурсного отбора кандидатов на должность судьи будет привлечен новый специальный орган – Совещательная группа из шести экспертов: представителей президента, Верховной Рады, съезда судей, Венецианской комиссии, международных и иностранных организаций, оказывающих помощь Украине в сфере верховенства. права или противодействия коррупции.

Эта группа и будет оценивать моральные качества и уровень компетентности кандидатов на должность судьи КС в сфере права и должна рекомендовать на одну вакантную должность по меньшей мере трех человек. Лица, не получившие рекомендаций Совещательной группы, прекращают участие в конкурсе.

Требования к членам Совещательной группы идентичны требованиям судьи КС. В состав Совещательной группы не может войти член политической партии или лицо, участвующее в политической деятельности в течение последних двух лет. Кроме того, это должен быть юрист со стажем профессиональной деятельности не менее 15 лет.

С кандидатами, прошедшими специальную проверку и рекомендованными Совещательной группой, проводят собеседования конкурсная комиссия, профильный комитет Верховной Рады, Совет судей Украины. По результатам собеседований принимают решение по каждому кандидату.

Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают на должность судьи КС лиц, рекомендованных Совещательной группой и по которым принято решение по результатам собеседований конкурсной комиссией, комитетом, Советом судей.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект 13 декабря.