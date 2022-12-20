Президент підписав закон щодо вдосконалення процедури відбору суддів Конституційного суду

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 7662 щодо внесення змін до закону стосовно удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду (КС) на конкурсних засадах. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Згідно із документом, до проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду судді буде залучено новий спеціальний орган – Дорадчу групу з шести експертів: представників президента, Верховної Ради, з'їзду суддів, Венеціанської комісії, міжнародних та іноземних організацій, які надають допомогу Україні у сфері верховенства права або протидії корупції.

Ця група і буде оцінювати моральні якості та рівень компетентності кандидатів на посаду судді КС у сфері права та має рекомендувати на одну вакантну посаду щонайменше трьох осіб. Особи, які не отримали рекомендацій Дорадчої групи, припиняють участь у конкурсі.

Вимоги до членів Дорадчої групи ідентичні до вимог судді КС. До складу Дорадчої групи не може увійти член політичної партії чи особа, яка бере участь у політичній діяльності протягом останніх двох років. Окрім того, це має бути юрист зі стажем професійної діяльності щонайменше 15 років.

Із кандидатами, які пройшли спеціальну перевірку та рекомендовані Дорадчою групою, проводять співбесіди конкурсна комісія, профільний комітет Верховної Ради, Рада суддів України. За результатами співбесід ухвалюють рішення щодо кожного кандидата.

Президент, Верховна Рада та з'їзд суддів України призначають на посаду судді КС осіб, рекомендованих Дорадчою групою та щодо яких ухвалено рішення за результатами співбесід конкурсною комісією, комітетом, Радою суддів.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт 13 грудня.