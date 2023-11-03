Критерий для евроинтеграции. Зеленский подписал изменения в закон о нацменьшинствах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О национальных меньшинствах (сообществе) Украины". Об этом он заявил во время вечернего обращения 3 ноября.

"Подписал сегодня важный закон о национальных сообществах. Реализовали еще один критерий для нашей евроинтеграции. Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз. Продолжаем работу дальше в выполнении рекомендаций Еврокомиссии", – высказался глава государства.

Защита нацменьшинств: почему изменили закон?

Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах в декабре 2022 года. Этот документ является одним из требований для началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Однако Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть или уточнить ряд положений закона. В частности, украинским законодателям посоветовали убрать обязательство касательно переводу информации о публичных мероприятиях на украинский язык или, по крайней мере, пересмотреть его на основе принципа пропорциональности.

Также комиссия выступила за пересмотр обязательств, связанных с изданием книг на языках нацменьшинств и книжных магазинах, и за обеспечение большей правовой определенности возможности перевода официальных надписей и общей информации на язык меньшинства.

Изменения в закон о нацменьшинствах: детали

Чтобы выполнить рекомендации "венецианки", в сентябре текущего года Рада поддержала законопроект №9610, который вносит изменения в закон о нацменьшинствах.

Среди прочего документом предусмотрели:

выдачу бесплатных учебников школьникам, относящимся к нацменьшинствам;

разрешение использования языков нацменьшинств в рекламе и при оказании помощи;

разработку методологии использования языков нацменьшинств в определенных регионах;

уточнение порядка определения населенных пунктов, в которых большинство жителей – это нацменьшинства.

В проекте было указано, в частности, что в населенных пунктах, где большинство населения составляют нацменьшинства, внутренняя и наружная реклама, а также реклама в местных аудиовизуальных медиа может дублироваться на языке сообщества. Однако шрифт в тексте дублирования не должен быть больше, чем в тексте на государственном языке.

Что касается оказания помощи, то изменения предусматривают, что по просьбе лица из числа нацменьшинств может быть использован соответствующий язык для оказания экстренной помощи, ухода в доме-интернате для пожилых людей, помощи и защиты, в случае если такое лицо пострадало от домашнего насилия. При этом язык должен быть понятен сторонам.

Касается ли закон русского языка?

Положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая направленна на защиту таких языков и которую Верховная Рада ратифицировала в 2003 году, применяются к языкам таких нацменьшинств Украины: белорусского, болгарского, гагаузского, греческого, еврейского, крымскотатарского, молдавского, немецкого, польского, русского, румынского, словацкого и венгерского.

В то же время действующий закон о нацменьшинствах содержит "предохранитель" для русского языка. В документе прописано, что во время действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения ограничиваются в ряде прав представители меньшинств, "идентифицирующие свою принадлежность по этническому происхождению с государством, признанным в Украине и/или международными организациями государством-террористом (государством- агрессором), которое совершает акты агрессии против Украины".