Ради вступления в ЕС. Стефанишина рассказала, на какие компромиссы с Венгрией готова Украина

Украина достигнет согласия с Венгрией по поводу требований защиты прав национальных меньшинств, однако красные линии есть.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Европейская правда".

Она отметила, что ориентируется, прежде всего, на обеспечение прав граждан Украины венгерского происхождения, и не видит того уровня проблем, какой может показаться по действиям и заявлениям венгерского правительства.

По словам вице-премьера, Венгрия сохраняет право произвольно блокировать процесс вступления Украины в ЕС, но она не считает, что венгерскую проблему следует рассматривать как главную в процессе расширения ЕС.

Стефанишина выразила уверенность, что политическое понимание будет найдено. Сейчас идет диалог с ЕС о том, как Украина будет улучшать защиту представителей венгерской общины.

В частности, в сентябре украинская делегация передала Венгрии детальную дорожную карту, которая включала как практические шаги, например, касательно обеспечения венгерскоязычных детей учебниками, так и планы по изменению законодательства.

На вопрос о том, есть ли у Украины красные линии относительно законодательных изменений, Стефанишина ответила:

"Эти изменения точно не будут касаться знания украинского языка".

Вступление Украины в ЕС: проблемы с Венгрией

8 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лян заявила, что Европейскому совету рекомендуют начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Еще до этого решение Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС писало, что препятствием на пути вступления Украины в блок является Венгрия и дискуссия вокруг национальных меньшинств.

В 2017 году в Украине вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определил, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Будапешт раскритиковал этот документ и на этом фоне, среди прочего, несколько лет блокировал заседание комитета Украина – НАТО.

А в этом году возник конфликт из-за того, что украинское Нацагентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Позже этот статус финучреждения приостановили в надежде, что благодаря этому Венгрия разблокирует 500 млн евро военной помощи Украине от Европейского Союза. Но даже после такого шага НАПК в Будапеште заявили о необходимости гарантий, что OTP Bank не появится в списке в будущем.