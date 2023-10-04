Новое условие. Венгрия хочет гарантий, что OTP Bank больше не включат в список спонсоров войны

Правительство Венгрии хочет получить гарантии, что Украина не добавит OTP Bank в список международных спонсоров войны в будущем.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает Telex.

Он рассказал, что пригласил в Будапешт представителей украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Именно там венгерская сторона хочет достичь соглашения, гарантирующего, что OTP Bank больше не попадет в перечень.

"Если там будет достигнуто обнадеживающее соглашение, мы, конечно, должны будем рассмотреть, каких шагов это потребует с нашей стороны", – высказался министр.

Спонсоры войны: как OTP Bank попал в список?

По данным НАПК, венгерский OTP Bank входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений является лидером рынка. Финучреждение обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлено в более 1850 населенных пунктах РФ.

Банк занимает 2 место на рынке POS-кредитования (предоставление кредитов в пунктах продаж товаров) с долей этого рынка в 15,3%, а также имеет восьмое место в России на рынке кредитных карт.

В мае 2023 года НАПК внесло OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

Причиной назвали в частности то, что финучреждение продолжило деятельность в России и фактически признало так называемые "ДНР" и "ЛНР", предоставляя военным страны-агрессора и их семьям право на отсрочку платежей по кредитам и займам.

Скандал вокруг OTP: почему банк больше не спонсор войны?

В конце сентября НАПК приостановило статус спонсора войны для OTP и пяти греческих компаний-перевозчиков, объяснив это результатом переговоров между представителями Агентства, фирм и правительств этих стран касательно прекращения сотрудничества с Россией.

Тогда в НАПК выразили надежду, что благодаря решению по OTP Венгрия разблокирует 500 млн евро военной помощи Украине от Европейского Союза.

Однако в Будапеште заявили, что эти усилия существенно не меняют ситуацию и Венгрия не будет способствовать дальнейшему финансированию поставок оружия Украине, пока OTP не будет навсегда исключен из перечня.

После этого НАПК решило окончательно убрать OTP Bank из списка, отметив, что финучреждение взяло на себя ряд обязательств касательно его будущих планов на российском рынке.

Какое влияние имеет перечень НАПК?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, которые оказывают косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

По состоянию на 4 октября, в список включено около 40 фирм. Среди них – Alibaba, Philip Morris, Unilever, Raiffeisen Bank International, Xiaomi, Auchan, Metro, PepsiCo и Mars.

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Влияние от внесения компаний в список есть: в июне Reuters сообщало, что Mondelez International столкнулась с корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за того, что продолжает работать в России. Некоторые компании Северной Европы прекратили продажу продукции Mondelez, заявив, что такой шаг базируется на решении украинского НАПК.

Агентство утверждает, что для исключения той или иной фирмы из перечня она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса из РФ) или: