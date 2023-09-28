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Антикоррупционный реестр НАПК снова в открытом доступе
Антикоррупционный реестр Национального агентства по предотвращению коррупции теперь снова доступен на Едином госпортале открытых данных.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Теперь каждый может проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции, чтобы не сотрудничать с предприятиями и людьми, имеющими коррупционный бекграунд. Также реестр поможет журналистам и общественности разоблачать коррупционные схемы", - отметил Федоров.
Он напомнил, что во время полномасштабного вторжения доступ ко многим реестрам закрыли из-за вопросов безопасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Команда Минцифры работает с силовым блоком, чтобы максимально открыть доступ к данным, ведь прозрачность - основа демократического общества", - подчеркнул министр.
Напомним, недавно НАПК вновь открыло доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.
Кроме того, с 6 сентября в Украине заработал Единый портал сообщений обличителей, на котором украинцы могут информировать о фактах взяточничества и коррупции, которые им удалось зафиксировать.
Источник фото: ua.depositphotos.com