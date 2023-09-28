Антикорупційний реєстр НАЗК знову у відкритому доступі

Антикорупційний реєстр Національного агентства з питань запобігання корупції тепер знову доступний на Єдиному держпорталі відкритих даних.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер кожен може перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції, щоб не співпрацювати з підприємствами та людьми, які мають корупційний бекграунд. Також реєстр допоможе журналістам і громадськості викривати корупційні схеми", - зазначив Федоров.

Він нагадав, що під час повномасштабного вторгнення доступ до багатьох реєстрів закрили через безпекові питання.

"Команда Мінцифри працює із силовим блоком, щоб максимально відкрити доступ до даних, адже прозорість — основа демократичного суспільства", - наголосив міністр.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК знову відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцію правопорушення.

Крім того, з 6 вересня в Україні запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому українці можуть інформувати про факти хабарництва та корупції, які їм вдалося зафіксувати.

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