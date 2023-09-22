Почекає до кінця війни. Кабмін вирішив відкласти запуск реєстру олігархів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення запуску реєстру олігархів. Відповідне розпорядження від 19 вересня опубліковано на Урядовому порталі.

Згідно з рішенням, функціонування та наповнення реєстру олігархів планується через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Раніше передбачалося, що реєстр буде створено через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії щодо закону про олігархів.

Як "венеційка" оцінила закон про олігархів?

Закон про деолігархізацію, який передбачає створення спеціального реєстру, Верховна Рада ухвалила ще восени 2021 року.

Ним передбачено, що РНБО включатиме олігархів до реєстру за трьома з чотирьох умов:

значний вплив на ЗМІ;

участь у політичному житті;

володіння компанією-монополістом або контроль над нею;

статки на понад 1 млн прожиткових мінімумів (станом на 2023 рік, ідеться про 2,68 млрд грн).

Створення реєстру обійшлося в 2,5 млн грн – саме ця сума фігурує в тендері, який оголошував Апарат Ради нацбезпеки і оборони.

У червні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке стосувалося затвердження положення щодо реєстру олігархів, порядку його формування та ведення.

Майже рік потому Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо закону про олігархів. Орган Ради Європи визнав, що документ важко узгодити з принципами політичного плюралізму та верховенства права, оскільки він потенційно може бути використаний з політичною метою.

У "венеційці" заявили, що закон не слід виконувати в тому вигляді, в якому він існує зараз, і рекомендували відтермінувати його виконання, визначити недоліки та розробити альтернативний законопроєкт, який передбачатиме ефективну конкурентну політику, підвищення прозорості держзакупівель, боротьбу з корупцією, зміцнення плюралізму ЗМІ тощо.

Як розповідав міністр юстиції України Денис Малюська, імплементація закону про олігархів відповідно до висновку Венеційської комісії є умовою для початку перемовин про вступ країни до Європейського Союзу.