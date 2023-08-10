Реєстр олігархів досі порожній: Данілов каже про труднощі через війну

У реєстр олігархів ще не внесено жодного прізвища, оскільки Україна перебуває у стані війни. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтервʼю "Українській правді".

За його словами, внесення тих чи інших осіб у реєстр, – це відповідальна річ, адже вони мають відповідати критеріям, які прописані в законі. Якщо минулого року під один із чотирьох критеріїв олігархів підпадали близько 86 людей, то зараз цей список зменшився.

"Але ми знаходимося в стані війни, і сьогодні дуже складно розуміти, що сталося з тими чи іншими активами, які знаходяться на окупованих територіях", – сказав Данілов.

На питання про те, чи погоджується він із висновком Венеціанської комісії, що закон про олігархів "має потенціал використання у політичних цілях", чиновник відповів:

"Венеційська комісія – звичайно, установа поважна, але треба розуміти, що кожна країна проходить певні часи свого становлення і в певні часи треба ухвалювати ті чи інші рішення. І якщо те, що записано в нашому законі про олігархів, комусь не подобається, майте на увазі, що це питання було на той час питанням національної безпеки".

Секретар РНБО додав, що одразу після того, як було ухвалено "антиолігархічний" закон, дуже багато людей почали дивитися, в який спосіб зробити так, щоб не потрапити під його дію. І деякі позбулися "певних монополій на деякі процеси".

Як зʼявився реєстр олігархів?

Закон про деолігархізацію, який передбачає створення спеціального реєстру, Верховна Рада ухвалила ще восени 2021 року.

Ним передбачено, що РНБО включатиме олігархів до реєстру за трьома з чотирьох умов:

значний вплив на ЗМІ;

участь у політичному житті;

володіння компанією-монополістом або контроль над нею;

статки на понад 1 млн прожиткових мінімумів (станом на 2023 рік, ідеться про 2,68 млрд грн).

Спочатку Данілов прогнозував, що реєстр почнуть заповнювати в травні 2022 року.

Створення реєстру обійшлося в 2,5 млн грн – саме ця сума фігурує в тендері, який оголошував Апарат Ради нацбезпеки і оборони.

У червні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке стосувалося затвердження положення щодо реєстру олігархів, порядку його формування та ведення.

Майже рік потому Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо закону про олігархів. Орган Ради Європи визнав, що документ важко узгодити з принципами політичного плюралізму та верховенства права, оскільки він потенційно може бути використаний з політичною метою.

У "венеційці" заявили, що закон не слід виконувати в тому вигляді, в якому він існує зараз, і рекомендували відтермінувати його виконання, визначити недоліки та розробити альтернативний законопроєкт, який передбачатиме ефективну конкурентну політику, підвищення прозорості держзакупівель, боротьбу з корупцією, зміцнення плюралізму ЗМІ тощо.

Як розповідав міністр юстиції України Денис Малюська, імплементація закону про олігархів відповідно до висновку Венеціанської комісії є умовою для початку перемовин про вступ країни до Європейського Союзу.