Україна починає розпродавати активи, конфісковані у росіян: перший аукціон - щодо компанії олігарха Шелкова

Фонд державного майна оголосив старт приватизації активів, стягнутих у російських олігархів. Так, 10 серпня на платформі "Prozorro.Продажі" пройдуть торги з продажу аграрної компанії "Інвестагро", яка раніше належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації "ВСМПО-Авісма" Михайлу Шелкову.

Стартова ціна лоту складає 55 мільйонів гривень. Гарантійний внесок для участі у торгах становить 20% від неї, тобто 11 мільйонів гривень.

"Дотримуємося обіцянок. Цей аукціон має стати символом прозорості та справедливості. Агресор має бути покараний. Колишні російські активи будуть працювати на відбудову України та розвиток її економіки", - прокоментував голова ФДМ Рустем Умєров.

У фонді зазначають, що за підсумками 2022 року "Інвестагро" отримала 3,7 мільйона гривень чистого прибутку, а I півріччя 2023 року закінчила зі збитком у 7 мільйонів гривень.

Компанія має поточну кредиторську заборгованість 17,2 мільйона гривень. У її власності знаходяться 25 об'єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів, вона орендує 204 земельні ділянки загальною площею майже 1326 га.

Нагадаємо, що 24 лютого Кабінет міністрів передав в управління ФДМ вилучені активи Шелкова. Серед них 100% ТОВ "Інвестагро", 100% ТОВ "ВСМПО Титан Україна"‎, 100% ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат"‎ та 100% ТОВ "Тай-Мінералс"‎.

Рішення ж про конфіскацію активів Шелкова в Україні ухвалив 23 січня Вищий антикорупційний суд. Втім, у ньому не йшлося про конфіскацію ГЗК, але після оскаршення цього рішення Міністерством юстиції Апеляційна палата ВАКС 3 лютого все ж вирішила конфіскувати і цей актив.